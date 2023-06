Κόσμος

Εισαγγελέας για Καϊλή: Καμία σκληρότητα στην προφυλάκισή της

Για την υπόθεση της Εύας Καϊλή μίλησε ο Βέλγος εισαγγελέας σε συνέντευξή του σε βελγικό ΜΜΕ.

«Η φυλάκιση μιας μητέρας είναι πάντα μια τραγωδία, αλλά μερικές φορές είναι απαραίτητη», δήλωσε ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας Βρυξελλών, Φρεντερίκ Βαν Λέου, σχετικά με την πολύμηνη προφυλάκιση της Εύας Καϊλή, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες στην υπόθεση Qatargate. Στη συνέντευξή του που δημοσιεύει σήμερα η βελγική εφημερίδα «Le Soir», ο κ. Βαν Λέου αρνείται ότι οι βελγικές αρχές φέρθηκαν με σκληρότητα.

Κληθείς να σχολιάσει κατά πόσο θεωρεί «αμείλικτη» την τετράμηνη προφυλάκιση της πρώην αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία παρέμεινε στη φυλακή το ίδιο διάστημα με τον Αντόνιο Παντσέρι που έχει ομολογήσει την ενοχή του, ο Βέλγος εισαγγελέας απάντησε τα εξής: «Δεν υπάρχει καμία σκληρότητα. Είναι αλήθεια ότι τέσσερις μήνες είναι πολύ, αλλά ας μη ξεχνάμε ότι η έρευνα είναι δύσκολη και οι κατηγορίες -διαφθορά, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση- σοβαρές. Θα πρέπει επίσης να θυμόμαστε ότι εάν η προφυλάκιση αποφασιστεί από τον ανακριτή, η νομιμότητα της διατήρησης αυτής της κράτησης πρέπει να ελεγχθεί από αρκετούς δικαστές: την εισαγγελία, τον δικαστή του τμήματος του συμβουλίου εντός πέντε ημερών από την έκδοση εντάλματος σύλληψης και τέλος το Εφετείο, ενώπιον του κατηγορητηρίου, από άλλους τρεις δικαστές. Επομένως, ο νόμος παρέχει πολλές διασφαλίσεις για την αποφυγή αυθαίρετων κρατήσεων».

Ερωτηθείς σχετικά με τις συνεντεύξεις που έδωσε η κ. Καϊλή το περασμένο Σαββατοκύριακο στη Liberation, στην El Mundo και στην Corriere della Serra, όπου μιλάει για κακομεταχείριση στη φυλακή, δυσκολία πρόσβασης σε δικηγόρο μετά τη σύλληψή της και για «αδικαιολόγητη» προφυλάκιση, ο εισαγγελέας Βαν Λέου αρκέστηκε να πει ότι αν δώσει απαντήσεις «θα ήταν παραβίαση του απορρήτου της έρευνας και του τεκμηρίου της αθωότητας» και ότι «τα αποδεικτικά στοιχεία θα προσκομιστούν στο δικαστήριο εν ευθέτω χρόνω».

Σχετικά με τις δηλώσεις της κ. Καϊλή ότι δεν της επέτρεπαν να βλέπει συχνά το μωρό της όταν βρισκόταν στις φυλακές του Χάρεν, ο Βέλγος εισαγγελέας δικαιολογήθηκε λέγοντας ότι αυτή δεν είναι δική του αρμοδιότητα, αλλά πρόσθεσε ότι έχει γίνει έλεγχος και διαπιστώθηκε ότι τηρήθηκε η συνήθης διαδικασία, επιτρέποντας έναν ορισμένο αριθμό επισκέψεων. «Η κυρία Καϊλή ζήτησε προνόμια που δεν απέκτησε. Ωστόσο, γνωρίζω ότι οι ανακριτές ήταν ευαίσθητοι στο ζήτημά της. Ο εγκλεισμός μιας μητέρας είναι πάντα μια τραγωδία, αλλά μερικές φορές είναι απαραίτητος. Η θέση ενός παιδιού δεν είναι στη φυλακή. Πολλές φωνές έχουν υψωθεί κατά του εγκλεισμού της κυρίας Καϊλή, αλλά ποιός φωνάζει όταν για παράδειγμα μια τσιγγάνα μάνα με παιδιά μπαίνει στη φυλακή;», ανέφερε ο κ. Βαν Λέου.

Ο Βέλγος εισαγγελέας τόνισε επίσης, ότι στο φάκελο Qatargate εργάζονται περίπου δεκαπέντε ανακριτές του οικονομικού εγκλήματος και ότι η έρευνα θα μπορούσε να κλείσει εντός του τρέχοντος έτους. «Οι δεκαπέντε ανακριτές είναι μια μεγάλη επένδυση για την αστυνομία. Από την αρχή, έχουμε κινητοποιήσει σημαντικά μέσα γιατί δεν θέλουμε να βαλτώσει αυτός ο φάκελος και θέλουμε οι εμπλεκόμενοι να γνωρίζουν όσο το δυνατό πιο γρήγορα για τη μοίρα τους», ανέφερε ο κ. Βαν Λέου και πρόσθεσε: «Ελπίζω ότι ο βασικός φάκελος θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι ένας δικαστικός φάκελος έχει μια δυναμική, κάτι που εξελίσσεται συνεχώς ανάλογα με τυχόν νέα στοιχεία. Για τον λόγο αυτό, το τεκμήριο της αθωότητας αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο μέχρι το τέλος της διαδικασίας».

Σχετικά με άλλους ύποπτους πρωταγωνιστές της υπόθεσης, όπως για παράδειγμα τον υπουργό Εργασίας του Κατάρ, Αλ Μαρί, ο Βέλγος εισαγγελέας είπε: «Έχω έρθει πολλές φορές σε επαφή με τον Γενικό Εισαγγελέα του Κατάρ για τον οποίο είναι προφανώς δύσκολο να ερευνήσει τον δικό του υπουργό, αλλά έχει δεσμευτεί να συνεργαστεί σε άλλες πτυχές της υπόθεσης».

Τέλος, ο κ. Βαν Λέου ανέφερε ότι «η διαφθορά αποτελεί μια από τις πιο σοβαρές απειλές για την κοινωνία μας» και οι βελγικές αρχές έχουν βάλει την πάταξη της διαφθοράς ως πρώτη προτεραιότητα.

