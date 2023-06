Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Η Αφροδίτη στον Λέοντα για 4 μήνες - Πώς μας επηρεάζει (βίντεο)

Ποια είναι τα ζώδια που θα ευεργετηθούν για 4 ολόκληρους μήνες από την Αφροδίτη στο Λέοντα; Αναλυτικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα!

"Έχω να σας πω σπουδαία πράγματγα σήμερα" ανέφερε η Λίτσα Πατέρα, την Δευτέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό».

"Ξεχάστε τα επαγγελματικά, ξεχάστε υποχρεώσεις, ξεχάστε τα πάντα γιατί η Αφροδίτη μπαίνει στο Λιοντάρι, που είναι το ζώδιο της χαράς και μένει μέχρι τις 8 Οκτωβρίου, που σημαίνει ότι τα καλύτερα έρχονται" σημείωσε η αστρολόγος της εκπομπής του ΑΝΤ1.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Μαρία Κορινθίου, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





