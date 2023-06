Πολιτισμός

Κηδεία Νόνικας Γαληνέα: Το “τελευταίο χειροκρότημα” στην σπουδαία ηθοποιό (εικόνες)

Σε κλίμα συγκίνησης η κηδεία της αγαπημένης ηθοποιού, o οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών. Συντετριμμμένες οι κόρες της.

Στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών συγκεντρώθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης, φίλοι και συγγενείς της Νόνικας Γαληνέα προκειμένου να της πουν το τελευταίο “αντίο” και να τη συνοδεύσουν στην τελευταία της κατοικία.

Η σπουδαία ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών, αφήνοντας πίσω ως παρακαταθήκη ένα μεγάλο καλλιτεχνικό θησαυρό, ενώ ο θάνατός της βύθισε στο πένθος τις τρεις κόρες της, Αριέττα, Αμαλία και Αλεξία Μουτούση.

Επιθυμία της οικογένειας ήταν να μην παραστούν κάμερες μέσα στον χώρο του κοιμητηρίου, παρά μόνο απ’ έξω, ενώ επιθυμία της ίδιας της Νόνικας Γαληνέα ήταν αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν για τους σκοπούς του Ιδρύματος Το Σπίτι του Ηθοποιού.

Στην κηδεία της Νόνικας Γαληνέα έδωσαν, μεταξύ άλλων, το «παρών» η Άννα Φόνσου, η Κατιά Δανδουλάκη, ο Κώστας Πρέκας, ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο Δημήτρης Καταλειφός, ο Τάκης Ζαχαράτος, η Βέρα Κρούσκα, ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος.

Στεφάνια στη μνήμη της Νόνικας Γαληνέα έστειλαν, μεταξύ άλλων, η Μαριάννα Λάτση και η Κάτια Δανδουλάκη.

