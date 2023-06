Πολιτική

Εκλογές - Μητσοτάκης: Σταθερή κυβέρνηση για ασφάλεια και αντιμετώπιση των γεωπολιτικών προκλήσεων

Στη Νέα Ιωνία βρέθηκε σήμερα ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας το πρωί της Τρίτης, μετά την ανάρρωσή του από τον κορονοϊό.

Τους πολίτες της Νέας Ιωνίας για τον αγώνα που έδωσαν από κοινού και τη μεγάλη νίκη της 21ης Μαΐου, ευχαρίστησε ο πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών κατά την επίσκεψή του στην περιοχή. «Ποιος θα το περίμενε άραγε, ότι η Νέα Δημοκρατία θα κέρδιζε στη Νέα Ιωνία με 10 μονάδες διαφορά από τον ΣΥΡΙΖΑ», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνοντας ότι αν οι εκλογές είχαν γίνει με το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής «σήμερα η χώρα θα είχε ήδη σταθερή κυβέρνηση με άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία».

Κάλεσε στη συνέχεια τους πολίτες να πάνε στις κάλπες της 25ης Ιουνίου λέγοντας: «Αυτό, λοιπόν, το οποίο κάποιοι δεν μας επέτρεψαν να κάνουμε στις κάλπες της 21ης Μαΐου επειδή πειραματίστηκαν με την απλή αναλογική, σας ζητώ να το κάνουμε πράξη σε είκοσι μέρες από τώρα, με μία ισχυρή Νέα Δημοκρατία, με μία άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Διότι, σήμερα, η χώρα χρειάζεται, πρώτα και πάνω απ΄ όλα μία σταθερή κυβέρνηση, η οποία να μπορεί να οδηγήσει με ασφάλεια τη χώρα μας στο μέλλον και να αντιμετωπίσει τις μεγάλες γεωπολιτικές προκλήσεις της περιοχής».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι το ζητούμενο των επερχόμενων εκλογών είναι αν θα συνεχιστεί η πορεία ανόρθωσης και εκσυγχρονισμού της χώρας προσθέτοντας επίσης ότι αν κάτι δικαιώθηκε στην προηγούμενη προεκλογική περίοδο, είναι ο ορθός πολιτικός λόγος, η έμφαση στο πρόγραμμα και η απόρριψη του τοξικού πολιτικού λόγου, του διχαστικού πολιτικού λόγου, των ψεμάτων, της «μαύρης Ελλάδος».

Όπως χαρακτηριστικά είπε ο πρόεδρος της ΝΔ, δεν επιδιώκει να είναι απλός διαχειριστής της εξουσίας. «Θέλω μαζί να κάνουμε τις μεγάλες αλλαγές και η χώρα μας επιτέλους να μπορέσει να αλλάξει πίστα», τόνισε. «Πετύχαμε πολλά. Μπορούμε να πετύχουμε πολλά περισσότερα. Πιστεύω ακράδαντα ότι ειδικά στην οικονομία οι καλύτερες μέρες είναι μπροστά μας».

Ζήτησε μάλιστα κατά την προεκλογική περίοδο, διαφύλαξη της ενότητας, απόκρουση της τοξικότητας και έμφαση στον ορθό πολιτικό λόγο.

Αναλυτικά κατά τον χαιρετισμό του σε συγκέντρωση πολιτών στη Νέα Ιωνία, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε:

Καλή σας μέρα από τη γαλάζια Νέα Ιωνία. Ποιος θα το περίμενε άραγε, ότι η Νέα Δημοκρατία θα κέρδιζε στη Νέα Ιωνία με 10 μονάδες διαφορά από τον ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό είμαι εδώ σήμερα, να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον αγώνα τον οποίο δώσαμε από κοινού, για τη μεγάλη νίκη που πετύχαμε την Κυριακή 21η Μαΐου.

Σας ευχαριστώ για την αγάπη και τη στήριξή σας στη μεγάλη μας παράταξη, τη Νέα Δημοκρατία. Είναι και μία ξεχωριστή στιγμή για μένα, θυμάμαι όταν ξεκίνησα για πρώτη φορά υποψήφιος Βουλευτής στην ενιαία Β' Αθηνών -τα λέω τώρα στους συναδέλφους του βορείου τομέα, οι οποίοι παραπονιούνται μερικές φορές ότι είναι μεγάλη η εκλογική σας περιφέρεια, σκεφτείτε λίγο, τι σήμαινε όταν έπρεπε να καλύψουμε όλη τη Β' Αθηνών. Αλλά θυμάμαι, όταν ερχόμουν στη Νέα Ιωνία, ήμασταν πολύ λιγότεροι, τώρα είμαστε πολύ περισσότεροι και θα γίνουμε ακόμα περισσότεροι το βράδυ της 25ης Ιουνίου, για να ολοκληρώσουμε το σημαντικό βήμα το οποίο κάναμε στην προηγούμενη κάλπη της 21ης Μαΐου.

Δεν μπορώ να μην ξεχάσω, ότι έρχομαι στη Νέα Ιωνία -είχα την ευκαιρία να τα πω και με τη Δήμαρχο- στα 100 χρόνια από την ίδρυση της πόλης. Μια πόλη, η οποία έχει βαθιά ιστορία και ρίζες στον προσφυγικό ελληνισμό, τον οποίον τιμούμε, τον οποίον αναγνωρίζουμε.

Προσέξτε, «είσαι και θα είσαι ο Πρωθυπουργός». Αυτή τη στιγμή δεν είμαι Πρωθυπουργός. Έχουμε υπηρεσιακό Πρωθυπουργό. Αν θέλετε να είμαι ξανά ο Πρωθυπουργός, να πάτε όλες και όλοι να ψηφίσετε στην κάλπη της 25ης Ιουνίου.

Και υπάρχει ένας λόγος για τον οποίο δεν είμαι σήμερα Πρωθυπουργός και αυτός ακούει στο όνομα «απλή αναλογική». Διότι αν οι εκλογές είχαν γίνει με το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής, σήμερα η χώρα θα είχε ήδη σταθερή κυβέρνηση με άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Αυτό, λοιπόν, το οποίο κάποιοι δεν μας επέτρεψαν να κάνουμε στις κάλπες της 21ης Μαΐου επειδή πειραματίστηκαν με την απλή αναλογική, σας ζητώ να το κάνουμε πράξη σε είκοσι μέρες από τώρα, με μία ισχυρή Νέα Δημοκρατία, με μία άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Διότι, σήμερα, η χώρα χρειάζεται, πρώτα και πάνω απ΄ όλα μία σταθερή κυβέρνηση, η οποία να μπορεί να οδηγήσει με ασφάλεια τη χώρα μας στο μέλλον και να αντιμετωπίσει τις μεγάλες γεωπολιτικές προκλήσεις της περιοχής.

Βλέπετε ότι ήδη η Τουρκία σήμερα έχει μια νέα, μια ισχυρή, μία σταθερή κυβέρνηση. Σταθερή κυβέρνηση χρειαζόμαστε και στη χώρα μας, για να μπορέσουμε να εξακολουθούμε να υπερασπιζόμαστε την κυριαρχία μας, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, να αναβαθμίζουμε τον γεωπολιτικό μας ρόλο, να εξακολουθούμε με αποτελεσματικότητα και με δικαιοσύνη να προστατεύουμε τα σύνορά μας και στην ξηρά και στη θάλασσα. Αυτό είναι, λοιπόν, το μεγάλο ζητούμενο των επόμενων εκλογών. Αν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία ανόρθωσης και εκσυγχρονισμού της χώρας.

Η ισχυρή πλειοψηφία για σταθερή κυβέρνηση την οποία ζητάμε είναι και απαραίτητη προϋπόθεση, φίλες και φίλοι, για να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη τις μεγάλες αλλαγές για τις οποίες ήδη σας έχουμε μιλήσει και για τις οποίες έχουμε ήδη αποσπάσει τη θετική ψήφο του ελληνικού λαού.

Διότι αν κάτι δικαιώθηκε στην προηγούμενη προεκλογική περίοδο, είναι ο ορθός πολιτικός λόγος, η έμφαση στο πρόγραμμα και η απόρριψη του τοξικού πολιτικού λόγου, του διχαστικού πολιτικού λόγου, των ψεμάτων, της «μαύρης Ελλάδος».

Η «μαύρη Ελλάδα» ηττήθηκε στις εκλογές της 21ης Μαΐου, κέρδισε η «φωτεινή Ελλάδα». Ηττήθηκε ο διχασμός, κέρδισε η ενότητα. Και κέρδισε τελικά το κόμμα το οποίο κατάφερε να πείσει την πλειοψηφία των πολιτών ότι έχει ένα πραγματικό σχέδιο για το πώς οραματιζόμαστε την Ελλάδα της επόμενης τετραετίας, δίνοντας έμφαση σε μία σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη, με περισσότερες θέσεις εργασίας, με περισσότερες επενδύσεις και με ένα ισχυρότερο κοινωνικό κράτος.

Παρακολουθώ με ενδιαφέρον τη δημόσια συζήτηση τις τελευταίες μέρες και φαίνεται ότι η αντιπολίτευση εξαντλεί τον πολιτικό της λόγο, διαγωνιζόμενη στο ποιος θα επιβάλλει τους περισσότερους φόρους.

Εμείς αποδείξαμε ότι μπορούμε να μειώσουμε τους φόρους για κάθε Ελληνίδα και για κάθε Έλληνα -μειώσαμε 50 φόρους- χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Διότι όταν μια οικονομία αναπτύσσεται, όταν μια επιχείρηση πηγαίνει καλύτερα, όταν έχει περισσότερα κέρδη μπορεί μεν να πληρώνει χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή, αλλά τελικά τα έσοδα για το κράτος θα είναι αυξημένα.

Αυτό είναι το μεγάλο όφελος μιας αναπτυξιακής πολιτικής, η οποία στηρίζεται σε μια λογική λελογισμένης μείωσης φόρων για να μπορέσει να προσελκύσει επενδύσεις και να μπορεί ο κάθε επιχειρηματίας, από τους μεγάλους επιχειρηματίες οι οποίοι επενδύουν στη χώρα μας, ξένους και ντόπιους, μέχρι το μικρό μαγαζί της γειτονιάς, να γνωρίζει ότι υπάρχει σταθερότητα και προβλεψιμότητα. Αυτό τελικά θέλει ο επιχειρηματίας για να κάνει από τη μικρή επένδυση αναβάθμισης του καταστήματός του μέχρι τη μεγάλη ξενοδοχειακή επένδυση, η οποία μπορεί να δώσει εκατοντάδες θέσεις εργασίας.

Αυτό το σταθερό οικονομικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο η ιδιωτική οικονομία αναπτύσσεται, μόνο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να το εξασφαλίσει. Γι' αυτό εμείς είμαστε, οι μόνοι εγγυητές ότι αυτή η πορεία ανάταξης της ελληνικής οικονομίας η οποία ξεκίνησε εν μέσω μεγάλων δυσκολιών πριν από τέσσερα χρόνια, μπορεί να συνεχιστεί. Εμείς είμαστε, επίσης, το κόμμα και η παράταξη που εγγυάται ότι, ναι, μπορούμε να διαχειριστούμε και να αντιμετωπίσουμε τις όποιες μεγάλες κρίσεις μας προκύψουν.

Δεν ήταν λίγες οι κρίσεις που μας προέκυψαν την περασμένη τετραετία, καταφέραμε όμως και τις εκμεταλλευτήκαμε προς όφελός μας. Και σήμερα η Ελλάδα είναι πολύ πιο ισχυρή και οικονομικά και γεωπολιτικά από ό,τι ήταν πριν από τέσσερα χρόνια. Και η φωνή της Ελλάδος σήμερα μετράει και ακούγεται, από τις Βρυξέλλες μέχρι το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αυτή δεν είναι μόνο μία κατάκτηση της παράταξης, είναι μία κατάκτηση της χώρας, επειδή ξέρουμε πόσο μεγάλο είναι το χαμένο έδαφος το οποίο πρέπει να καλύψουμε. Και πόσο επώδυνες ήταν οι συνέπειες αυτής της δεκαετούς κρίσης η οποία τόσο μας ταλαιπώρησε.

Αυτό, λοιπόν, είναι το μεγάλο ζητούμενο των επόμενων εκλογών, φίλες και φίλοι. Αν θα εξακολουθούμε να προχωράμε μπροστά στο δρόμο τον οποίο ξεκινήσαμε να χαράσσουμε ή αν θα γυρίσουμε πίσω σε μια περίοδο παρατεταμένης αστάθειας, με κυβερνήσεις οι οποίες δεν θα μπορούν να έχουν την ισχυρή κοινοβουλευτική νομιμοποίηση να προχωρήσουν στις μεγάλες αλλαγές.

Δεν έχω κρύψει ποτέ, φίλες και φίλοι, ότι δεν επιδιώκω να είμαι ένας απλός διαχειριστής της εξουσίας. Θέλω μαζί να κάνουμε τις μεγάλες αλλαγές και η χώρα μας επιτέλους να μπορέσει να αλλάξει πίστα.

Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια την οποία ξεκινήσαμε πριν από τέσσερα χρόνια, σας θέλω συνοδοιπόρους. Και για μένα είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό το γεγονός ότι συστρατεύτηκαν με τη Νέα Δημοκρατία σε αυτές τις εκλογές που μας πέρασαν συμπολίτες μας οι οποίοι δεν μας είχαν ψηφίσει ποτέ.

Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι, φίλες και φίλοι, ένα κόμμα το οποίο είναι στην εξουσία να αυξάνει τον απόλυτο αριθμό ψήφων που λαμβάνει και τα ποσοστά του; Κι όμως το πετύχαμε. Δεν ήταν πολλοί αυτοί οι οποίοι θα στοιχημάτιζαν ότι αυτό μπορεί να συμβεί.

Όμως, θα πάμε καλύτερα και πρέπει να πάμε καλύτερα και στις εκλογές της 25ης Ιουνίου για έναν βασικό λόγο. Η επόμενη Βουλή ενδέχεται να έχει έξι μπορεί και επτά κόμματα. Όλοι γνωρίζετε πια ότι αυτό σημαίνει ότι ο πήχης της αυτοδυναμίας ανεβαίνει. Εάν θέλουμε, λοιπόν, να έχουμε μια σταθερή και ισχυρή πλειοψηφία που να μας επιτρέπει να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας, ναι, μπορούμε και πρέπει να αυξήσουμε κι άλλο τα εκλογικά μας ποσοστά.

Έχουμε τον αέρα στα πανιά μας, κοιτάμε ψηλά, αλλά τα πόδια μας είναι στο έδαφος. Δεν είμαστε ούτε αλαζόνες, ούτε υπερόπτες. Αφήνουμε αυτές τις συμπεριφορές για κάποιους άλλους, οι οποίοι πάσχουν από το «σύνδρομο του μικρομεγαλισμού», επειδή κατάφεραν και πήραν με το ζόρι ένα διψήφιο ποσοστό. Νομίζουν ότι πέτυχαν και κανέναν μεγάλο θρίαμβο.

Εμείς πετύχαμε ένα πολύ υψηλό ποσοστό, αλλά παραμένουμε προσγειωμένοι, γιατί ξέρουμε ότι αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα των πολιτών. Ξέρω επίσης, πολύ καλά, ότι την επόμενη μέρα, της επόμενης εκλογικής νίκης, οφείλω με τη δική σας εμπιστοσύνη να είμαι Πρωθυπουργός όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων και όχι μόνο αυτών που μας ψήφισαν.

Γι' αυτό και η διαφύλαξη της ενότητας, η απόκρουση της τοξικότητας, η έμφαση στον ορθό πολιτικό λόγο, θα διακρίνει την προεκλογική μας εκστρατεία και από τώρα μέχρι τις εκλογές της 25ης Ιουνίου. Θέλω να ζητήσω από όλα μας τα στελέχη -βλέπω ανάμεσά μας παλιά παραδοσιακά στελέχη, όταν ήμασταν πολύ λίγοι στη Νέα Ιωνία, εσείς κρατήσατε όρθια τη σημαία της παράταξης και σας χρωστάω ένα μεγάλο ευχαριστώ.

Βλέπω μαζί μας, όμως, και πολλά νέα στελέχη, τα οποία συστρατεύτηκαν το 2019, κάποια ήρθαν και μας ψήφισαν για πρώτη φορά τώρα. Τους λέω: εμπιστευτείτε μας, ξέρουμε πού θέλουμε να οδηγήσουμε το σκάφος της Ελλάδος και πάμε μαζί να δώσουμε αυτόν τον αγώνα να μη χαθεί ούτε μία ψήφος στις κάλπες της 25ης Ιουνίου.

Αντίπαλός μας, ναι, είναι ο εφησυχασμός, είναι αυτή η αίσθηση ότι το αποτέλεσμα έχει προεξοφληθεί. Κανένα αποτέλεσμα δεν έχει προεξοφληθεί. Οι κάλπες θα είναι άδειες το πρωί της 25ης Ιουνίου και πρέπει να ξαναγεμίσουν με πολλά ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Θα γεμίσουν με πολλά ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας και όλη η Ελλάδα θα είναι πάλι γαλάζια. Αυτή θα είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης στην παράταξή μας, αλλά και σε εμένα προσωπικά, η οποία όμως -και θέλω να σας το μεταφέρω αυτό όπως ακριβώς το αισθάνομαι- αυξάνει την ευθύνη την οποία έχω απέναντί σας, να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να περάσουμε πάνω από τον υψηλό πήχη τον οποίον βάλαμε.

Πετύχαμε πολλά. Μπορούμε να πετύχουμε πολλά περισσότερα. Πιστεύω ακράδαντα ότι ειδικά στην οικονομία οι καλύτερες μέρες είναι μπροστά μας. Περπάτησα, σήμερα, εδώ, στον πεζόδρομο της Νέας Ιωνίας, δεν υπάρχει ξενοίκιαστο κατάστημα, οι μαγαζάτορες βλέπουν πια το μέλλον τους με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν πολλά προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Έχουμε, όμως, κάθε δικαίωμα να πιστεύουμε ότι τα καλύτερα είναι μπροστά μας και όλοι μαζί μπορούμε να τα πετύχουμε.

Δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει τέτοια ώρα στη Νέα Ιωνία μία τόσο μαζική συγκέντρωση, αλλά αυτό κάτι λέει. Κάτι λέει και για τις προσδοκίες των πολιτών, κάτι λέει για το μεγάλο «γαλάζιο κύμα» το οποίο υψώνεται και το οποίο το βράδυ της 25ης Ιουνίου, θα μας οδηγήσει σε μία ακόμα μεγάλη εκλογική νίκη.

Πάμε λοιπόν μαζί, πάμε να μη χάσουμε καμία ψήφο. Στις νέες και στους νέους, οι οποίοι συστοιχήθηκαν μαζί μας, απέναντί στις προβλέψεις που έλεγαν ότι «η νεολαία έχει γυρίσει την πλάτη στη Νέα Δημοκρατία», τους ζητώ, πρώτα να πάτε να ψηφίσετε και μετά να πάτε στην παραλία. Πρώτα ασκούμε το δικαίωμά μας και στη συνέχεια θα μπορέσουμε όλοι μαζί, το βράδυ της 25ης Ιουνίου, να γιορτάσουμε μία μεγάλη εκλογική νίκη για την παράταξή μας. Μία μεγάλη νίκη για την πατρίδα, μία μεγάλη νίκη για την Ελλάδα μας.

Πάμε, λοιπόν, μαζί για μία ακόμα μεγάλη νίκη, για την Ελλάδα που οραματιζόμαστε, σταθερά, τολμηρά και μόνο μπροστά για την αυτοδύναμη Ελλάδα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Στο επανιδείν και με τη νίκη.

Να είστε καλά.





