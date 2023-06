Κόσμος

Ουκρανία - Ανατίναξη φράγματος: Κίνδυνος για δεκάδες οικισμούς και κατηγορίες προς τη Ρωσία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για τρομοκρατική επίθεση κατηγορεί το Κίεβο τη Ρωσία, μετά την ανατίναξη φράγματος. Δραματικές εικόνες από το σημείο.

-

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε σήμερα τις ρωσικές δυνάμεις ότι ανατίναξαν τον υδροηλεκτρικό σταθμό Καχόβκα από μέσα, και είπε πως η Ρωσία πρέπει να λογοδοτήσει για "τρομοκρατική επίθεση".

Εκπρόσωπος του ουκρανικού στρατού δήλωσε πως σκοπός της Ρωσίας ήταν να εμποδίσει τα ουκρανικά στρατεύματα να διασχίσουν τον ποταμό Δνείπερο για να επιτεθούν στις ρωσικές κατοχικές δυνάμεις.

Αξιωματούχοι που έχουν διοριστεί από τις ρωσικές δυνάμεις κατοχής έδωσαν αντικρουόμενες εκδοχές, με ορισμένους να επιρρίπτουν την ευθύνη σε ουκρανικούς βομβαρδισμούς, άλλους να λένε πως το φράγμα στον Δνείπερο εξερράγη μόνο του.

"Απόψε στις 02:50, Ρώσοι τρομοκράτες διενήργησαν εσωτερική πυροδότηση των δομών του υδροηλεκτρικού φράγματος Καχόβκα. Περίπου 80 οικισμοί είναι στη ζώνη των πλημμυρών", δήλωσε ο Ζελένσκι έπειτα από έκτακτη σύσκεψη υψηλόβαθμών αξιωματούχων.

"Κάνουμε τα πάντα για να σώσουμε τους ανθρώπους", ανέφερε στην πλατφόρμα Telegram και πρόσθεσε πως στη σύσκεψη "συμφωνήθηκε δέσμη διεθνών μέτρων και μέτρων ασφαλείας προκειμένου η Ρωσία να λογοδοτήσει για αυτή την τρομοκρατική επίθεση".

Ο Ολέξιι Ντανίλοφ, γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, ανέφερε στο Twitter πως η κίνηση ισοδυναμεί με "ένα νέο ουσιαστικά στάδιο της ρωσικής επίθεσης".

Ο υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα προειδοποίησε για την απειλή για το περιβάλλον η οποία θα μπορούσε να καταλήξει σε "περιφερειακή οικοκτονία".

Η Ναταλία Χουμενιούκ, εκπρόσωπος της νότιας στρατιωτικής διοίκησης της Ουκρανίας, χαρακτήρισε την πρόκληση ρήγματος στο φράγμα "υστερική αντίδραση" με στόχο να εμποδιστούν τα ουκρανικά στρατεύματα από το να επιτεθούν στις ρωσικές δυνάμεις στην απέναντι πλευρά του ποταμού Δνείπερου.

Ο Σέρχιι Νάεφ, διοικητής του κοινού επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, δήλωσε, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ukrinform, πως οι πλημμύρες που προκλήθηκαν από το ρήγμα στο φράγμα "δεν θα πρέπει να εμποδίσουν την προώθησή μας σε εκείνες τις κατευθύνσεις όπου μπορεί να υπάρχει διαρροή νερού".

Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν εξάλλου πως "150 τόνοι λαδιού μηχανής" έπεσαν σήμερα στον ποταμό Δνείπερο μετά το ρήγμα στο υδροηλεκτρικό φράγμα της Νόβα Καχόβκα, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο για το περιβάλλον.

"Υπάρχει επίσης κίνδυνος νέων διαρροών λαδιού, κάτι που έχει αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον", έγραψε στο Telegram η Ντάρια Ζαρίβνα, σύμβουλος Τύπου του επικεφαλής της ουκρανικής προεδρικής διοίκησης Αντρίι Γέρμακ.

Σε ανακοίνωση, η ουκρανική προεδρία είχε κάνει λόγο νωρίτερα σήμερα για "κίνδυνο επιπλέον διαρροών" "τουλάχιστον 300 τόνων".

Στο Telegram, ο Αντρίι Γέρμακ κατήγγειλε "οικοκτονία" -έγκλημα κατά του περιβάλλοντος- εκ μέρους της Ρωσίας.

Το ρήγμα στο φράγμα της Νόβα Καχόβκα προκαλεί φόβους για σημαντικές συνέπειες στην πανίδα και τη χλωρίδα της περιοχής αυτής της νότιας Ουκρανίας.

Η Ουκρανία ερευνά την έκρηξη στο υδροηλεκτρικό φράγμα στο νότιο τμήμα της χώρας ως έγκλημα πολέμου και πιθανή περιβαλλοντική καταστροφή ή "οικοκτονία", όπως ανέφερε εξάλλου το γραφείο του γενικού εισαγγελέα.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν σε σχόλια που απέστειλαν προς το πρακτορείο Reuters πως άρχισαν "επείγουσες έρευνες" για το ρήγμα στο υδροηλεκτρικό φράγμα της Νόβα Καχόβκα.

Η Ουκρανία είναι ένα από έναν μικρό αριθμό κρατών, περιλαμβανομένης της Ρωσίας, που έχουν ποινικοποιήσει την "οικοκτονία" στην εθνική τους νομοθεσία.

Το Κίεβο ορίζει την οικοκτονία ως "μαζική καταστροφή της χλωρίδας και της πανίδας, που δηλητηριάζει αέριους ή υδάτινους πόρους, και επίσης οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν περιβαλλοντική καταστροφή" στο Άρθρο 441 του ποινικού κώδικά της.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές – debate: “Κλείδωσαν” μέρα και συμμετέχοντες

Λέσβος: Τραγικό φινάλε σε αναζήτηση αγνοούμενου

Κωσταράκος: Με τιμές η κηδεία του πρώην αρχηγού ΓΕΕΘΑ