Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα σεξ με... ελληνική συμμετοχή (εικόνες)

Τι πρέπει να κάνουν οι διαγωνιζόμενοι για να τελειώσουν πρώτοι τον διαγωνισμό και να αναδειχθούν οι καλύτεροι της Ευρώπης.

Το πρώτο πανευρωπαϊκό ριάλιτι – πορνό στον κόσμο είναι γεγονός, και θα βγει στον αέρα σε λίγες μέρες. Οι συμμετέχοντες από διάφορα κράτη της Ευρώπης ετοιμάζονται για πολύ σεξ, πάρτι και καλοπέραση, σε ένα πρωτάθλημα όπου οι κανόνες θα ορίζουν τους πόντους που θα παίρνει ο κάθε διαγωνιζόμενος.

Οι συμμετέχοντες έχουν ανακοινωθεί και, εννοείται, ανάμεσά τους βρίσκεται και ένας Έλληνας, ο οποίος εκπροσωπεί τη χώρα μας. Ο Nek Sinner είναι το μοντέλο που «με την ακαταμάχητη γοητεία και το πάθος του, είναι έτοιμος να δείξει στον κόσμο τις ικανότητές του ανάμεσα στα σεντόνια», όπως αναγράφεται στην επίσημη σελίδα του διαγωνισμού. «Ετοιμαστείτε να μαγευτείτε από αυτόν τον Έλληνα θεό της ηδονής!».

Η Σουηδική Ομοσπονδία Σεξ (SSF) εξηγεί στην επίσημη ιστοσελίδα της τη φιλοσοφία, το πνεύμα και τους κανόνες του πρώτου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Σεξ, το οποίο θα διεξαχθεί στο Γκέτεμποργκ από τις 8 Ιουνίου. Το σεξ αναγνωρίστηκε επίσημα ως άθλημα στη Σουηδία.

«Σύμφωνα με πολλούς, το σεξ ως άθλημα είναι αρκετά δύσκολο, ειδικά όταν ξεκινάμε με την προπόνηση και τον ανταγωνισμό. Όλα τα αθλήματα είναι δύσκολο να ασκηθούν και, φυσικά, όλοι οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τους βασικούς κανόνες ανταγωνισμού στα αθλήματα του σεξ», αναφέρεται στην ιστοσελίδα.

Οι κανόνες του σεξ ως άθλημα

Η Σουηδική Ομοσπονδία Σεξ θα θέσει τα σημαντικότερα κριτήρια και τους πόντους για κάθε κλάδο. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις για να λάβουν πόντους. Παρακάτω, θα δείτε τα 16 αγωνίσματα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος σεξ μαζί με τους κανόνες και τη βαθμολογία τους, σύμφωνα με το marca.com:

Αποπλάνηση αγωνιζόμενου/αθλητή: Πόσο γρήγορα ένας αγωνιζόμενος/αθλητής μπορεί να κάνει έναν άλλο αγωνιζόμενο/αθλητή να νιώσει έλξη γι’ αυτόν/αυτήν. (5-10 βαθμοί) Μασάζ σε διάφορα μέρη του σώματος: πόδια, γλουτοί, πλάτη, στομάχι, λαιμός, πίσω μέρος του κεφαλιού, μέτωπο, πρόσωπο είναι ένα μέρος του μασάζ, που δεν συνδέεται με τα σεξουαλικά όργανα. Το μασάζ διαρκεί για καθορισμένο χρόνο. (5-10 βαθμοί). Μασάζ ερωτικών περιοχών στο σώμα του διαγωνιζόμενου: Το μασάζ διαρκεί για καθορισμένο χρόνο. (5-10 βαθμοί). Προκαταρκτικά: Πόσο γρήγορα και αποτελεσματικά μπορεί ένας διαγωνιζόμενος/αθλητής να ικανοποιήσει έναν άλλο διαγωνιζόμενο/αθλητή με τα προκαταρκτικά και να τον κάνει να θέλει να συνεχίσει στον διαγωνισμό. (5-10 βαθμοί). Στοματικό σεξ: Πόσο γρήγορα μπορεί ένας διαγωνιζόμενος/αθλητής να κάνει έναν άλλο διαγωνιζόμενο/αθλητή να νιώσει ικανοποιημένος και να θέλει να συνεχίσει στον διαγωνισμό σε υψηλότερο επίπεδο. (5-10 βαθμοί). Διείσδυση: Πόσο γρήγορα μπορεί ένας αγωνιζόμενος/αθλητής να κάνει έναν άλλο αγωνιζόμενο/αθλητή ικανοποιημένο με τη διείσδυση. (5-10 βαθμοί). Απελευθέρωση: Πόση ώρα μπορεί ένας αγωνιζόμενος/αθλητής να δείξει την αντοχή του/της απέναντι σε έναν άλλο αγωνιζόμενο/αθλητή. (5-10 βαθμοί). Εμφάνιση/γεννητικά όργανα: Ένας αγωνιζόμενος/αθλητής θα κριθεί και θα βαθμολογηθεί για την εμφάνισή του/της και την εμφάνιση των σεξουαλικών του/της οργάνων. (5-10 βαθμοί). Καλλιτεχνική εκτέλεση της πόζας/στάσης: Πρόκειται για έναν από τους αθλητικούς κλάδους στους οποίους κάθε διαγωνιζόμενος/αθλητής κρίνεται ξεχωριστά, αν και αγωνίζονται μαζί με στόχο την επίτευξη βαθμολογίας που μπορεί να τους οδηγήσει στο επόμενο επίπεδο. (5-10 βαθμοί). Δημιουργικότητα στην αλλαγή στάσης: Αυτό είναι επίσης ένα από τα αθλήματα, στα οποία κάθε διαγωνιζόμενος/αθλητής κρίνεται ξεχωριστά, αν και αγωνίζονται μαζί. (5-10 βαθμοί). Αντοχή και αριθμός οργασμών κατά τη διάρκεια συγκεκριμένου χρόνου: Οι αγωνιζόμενοι πρέπει να επιδείξουν αντοχή. Οι αντίπαλοι πρέπει να είναι σε θέση να έχουν έναν ή περισσότερους οργασμούς. (5-10 βαθμοί). Καλλιτεχνική εκτέλεση διαφορετικών διαγωνιζόμενων παρτενέρ και εναλλαγή στάσεων: Οι διαγωνιζόμενοι σε αυτή την κατηγορία έχουν ως αποστολή να επιδείξουν από κοινού τις γνώσεις/την προθυμία τους να συνεργαστούν. (5-10 βαθμοί). Αύξηση της αρτηριακής πίεσης και των καρδιακών παλμών μέσω των ενεργειών ενός συντρόφου. (5-10 βαθμοί). Η χρήση του Κάμα Σούτρα. (5-10 βαθμοί). Η πιο καλλιτεχνική συνουσία σύμφωνα με την κριτική επιτροπή και το κοινό: Πρόκειται για μια συνολική αξιολόγηση της καλλιτεχνικά εκτελεσμένης σεξουαλικής επαφής από διαγωνιζόμενους που έχουν περάσει τα 14 προηγούμενα επίπεδα του διαγωνισμού. (5-10 βαθμοί). Το ζευγάρι που συμμετείχε συνολικά περισσότερο κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, καθώς και το πιο καλλιτεχνικό σύμφωνα με το Κάμα Σούτρα και το πιο δημοφιλές στην κριτική επιτροπή και το κοινό: Σε αυτό το τελευταίο τεστ οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συγκεντρώσουν 10 έως 20 βαθμούς και σε ορισμένες περιπτώσεις διπλάσιους ή τριπλάσιους βαθμούς, εάν το κοινό ψηφίσει τον διαγωνιζόμενο ως εξαιρετικά καλό αθλητή.

Οι επιβεβαιωμένοι συμμετέχοντες Οι Ann Joy (Φνλανδία), Selva Lapiedra (Ισπανία), Sexy Lexy (Πορτογαλία), Monsieur Lorenzo Viota (Γαλλία), Nek Sinner (Ελλάδα), Matthew Meier (Ουκρανία), Barbie Sins (Μεγάλη Βρετανία), Mister Riddle (Ρωσία) Sweet Mery (Κροατία), Mugur (Ρουμανία) είναι οι επιβεβαιωμένοι συμμετέχοντες μέχρι τώρα.

