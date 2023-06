Κοινωνία

Ναρκωτικά: Σπείρα καλλιεργούσε και “έσπρωχνε” σε τρεις βάσεις (εικόνες)

Σε τρεις διαφορετικές περιοχές της χώρας είχαν δοσοληψίες οι συλληφθέντες. Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών και χρημάτων.

Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας καλλιεργούσαν φυτά κάνναβης και διακινούσαν ναρκωτικά σε περιοχές της Αττικής, της Λακωνίας και της Αιτωλοακαρνανίας, εξάρθρωσε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας συλλαμβάνοντας επτά άτομα, ηλικίας από 22 έως 68 ετών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, έπειτα από την αξιοποίηση στοιχείων που είχαν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας, πραγματοποιήθηκαν παράλληλες επιχειρήσεις σε περιοχές της Αττικής, της Λακωνίας και της Αιτωλοακαρνανίας, όπου έγιναν οι επτά συλλήψεις, ενώ, όπως προέκυψε από τις έρευνες, οι κατηγορούμενοι δραστηριοποιούνταν, κυρίως το τελευταίο πεντάμηνο, στη διακίνηση κάνναβης και κοκαΐνης.

Σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας, οι ποσότητες κάνναβης προέρχονταν από φυτεία στην Αιτωλοακαρνανία που καλλιεργούσε 68χρονος συλληφθείς και στη συνέχεια, μέσω των υπόλοιπων μελών, διοχετεύονταν σε περιοχές της Αττικής και της Λακωνίας.

Μάλιστα, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μετά την παραλαβή των ναρκωτικών, χρησιμοποιούσαν ταξί για τη μετάβασή τους στους τόπους απόκρυψης ή στα σπίτια, ώστε να αποφύγουν την πιθανότητα να παρακολουθούνται.

Κατά τη διάρκεια ελέγχων σε σπίτια και χώρους των συλληφθέντων, η αστυνομία εντόπισε, μεταξύ άλλων, περισσότερα από 10 κιλά κάνναβης, 10 γραμμάρια κοκαΐνης, περίπου ένα κιλό σπόρων κάνναβης, 70 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, ένα αλεξίσφαιρο γιλέκο, έξι ζυγαριές ακριβείας, το χρηματικό ποσό των 1.805 ευρώ κ.ά.

Σύμφωνα πάντα με την Αστυνομία, από τη συνολική δράση των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και από τα κατασχεθέντα ναρκωτικά, εκτιμάται ότι τα κέρδη που θα αποκόμιζε η οργάνωση θα έφθαναν έως και τις 220.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα, ενώ οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση.

