Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: οι προβλέψεις της Τετάρτης και η ανάδρομη Αφροδίτη (βίντεο)

Αναλυτικές αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1, από την Λίτσα Πατέρα.

Να επισπεύσουν τυχόν αισθητικές επεμβάσεις κάλεσε η Λίτσα Πατέρα, τους τηλεθεατές της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, την Τετάρτη.

Όπως είπε χαρακτηριστικά η αστρολόγος, «από 23/7 έως 24/8 απαγορεύονται οι εγχειρήσεις οι αισθητικές. Ότι είναι να κάνετε, να το κάνετε τώρα, γιατί όταν είναι ανάδρομη η Αφροδίτη, που έχει σχέση με το κάλλος, την ομορφιά, τον έρωτα και την αγάπη, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή»

«Σήμερα η Σελήνη είναι στον Υδροχόο, μετά το μεσημέρι αποφύγετε εντάσεις με τον σύντροφο ή τους συνεργάτες σας», επεσήμανε η Λίτσα Πατέρα.

Ανέφερε ακόμη ότι «Ο Δίας προχωρά σιγά-σιγά και έχει όνειρα για μας να περάσουμε ένα γλυκό καλοκαίρι».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Μαρία Κορινθίου, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

