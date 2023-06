Κοινωνία

Πατήσια: Ηλικιωμένη πουλούσε ναρκωτικά έξω από σχολεία (εικόνες)

Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί σε μία γυναίκα που κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών γύρω από σχολεία των Κάτω Πατησίων.

Μία 66χρονη αλλοδαπή συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών γύρω από σχολεία στην περιοχή των Κάτω Πατησίων.

Οι Αρχές είχαν πληροφορίες για τη δράση της και μετά από έρευνα στο σπίτι της βρέθηκαν ποσότητες ινδικής κάνναβης, ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και χρηματικό ποσό.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

«Συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, απογευματινές ώρες χθες (6-6-2023) στην Αθήνα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 66χρονη αλλοδαπή για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και πλαστογραφία.





Έπειτα από διερεύνηση πληροφοριών της ανωτέρω υπηρεσίας, σχετικά με τη δράση της κατηγορούμενης στην διακίνηση κάνναβης στην περιοχή των Κάτω Πατησίων και συγκεκριμένα πέριξ σχολικών δομών, εντοπίστηκε η κατηγορούμενη και πιστοποιήθηκε η εγκληματική της δράση.

Ειδικότερα, έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου, η 66χρονη κατελήφθη στην οικία της να κατέχει με σκοπό την πώληση -57- νάιλον συσκευασίες περιέχουσες ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους -1.088- γραμμαρίων.

Επιπλέον, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

4 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

ηλεκτρονική μηχανή θερμικής σφράγισης νάιλον συσκευασιών,

227 νάιλον συσκευασίες, κατάλληλες για την τυποποίηση των προς πώληση ναρκωτικών ουσιών,

το χρηματικό ποσό των -3.830- ευρώ και

πλαστό χαρτονόμισμα των -50- ευρώ.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών».

