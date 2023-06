Πολιτική

Εκλογές - Μητσοτάκης: Πρώτη προτεραιότητα η αναμόρφωση του ΕΣΥ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στη Θάσο βρέθηκε σήμερα ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, μετά την επίσκεψή του στην Καβάλα.

-

«Η χώρα χρειάζεται σήμερα να συνεχίσει την αξιόπιστη, σοβαρή, στιβαρή εξωτερική και αμυντική πολιτική», τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, και εξέφρασε την πεποίθηση ότι στις εκλογές της 25ης Ιουνίου οι ψηφοφόροι, όχι μόνον θα επιβεβαιώσουν την επιλογή της 21ης Μαΐου, αλλά θα δώσουν στη Ν.Δ. και υψηλότερα ποσοστά.

Απευθυνόμενος σε πολίτες στο Λιμένα της Θάσου ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για «μία εξωτερική πολιτική, η οποία μπορεί να τείνει χείρα φιλίας προς την Τουρκία, αλλά, ταυτόχρονα, δεν υποχωρεί ούτε πόντο από την υπεράσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων».

«Μόνο μία ισχυρή Ελλάδα, με ισχυρή Οικονομία και με ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις μπορεί να διαπραγματευτεί αξιόπιστα με την Τουρκία τη μία βασική γεωπολιτική μας διαφορά, την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών, δηλαδή της ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο», είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Για τις εκλογές της 25ης Ιουνίου τόνισε τα διλήμματα είναι καθαρά και δεν πρόκειται να πείσει κανέναν η «οβιδιακή μεταμόρφωση» του ΣΥΡΙΖΑ.

«Και σε αυτή την κάλπη συγκρούονται δύο διαφορετικές κοσμοθεωρίες για το πώς αντιλαμβανόμαστε και την ανάπτυξη και την κοινωνική δικαιοσύνη», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε: «Για μας, για τη Νέα Δημοκρατία, για τη μεγάλη λαϊκή προοδευτική παράταξη, το κύριο μέλημα είναι πώς θα μεγαλώσει η πίτα. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά ότι μειώνοντας τους φόρους έρχονται επενδύσεις και δημιουργούνται νέες δουλειές. Το αποδείξαμε, θα εξακολουθούμε να το κάνουμε.

Οι αντίπαλοί μας εισηγούνται μία άλλη συνταγή την οποία τη δοκιμάσαμε και αυτή, αυξημένοι φόροι, κυρίως για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, για τη μεσαία τάξη. Είδαμε τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής. Δεν θέλουμε να ξαναγυρίσουμε σε αυτό το παρελθόν.

Εμείς είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο μπορεί να εγγυηθεί ότι η Οικονομία μας μπορεί να παραμείνει σε μία σταθερή τροχιά ανάπτυξης, ότι οι φόροι θα εξακολουθούν να μειώνονται, αλλά και ότι το πλεόνασμα της ευημερίας θα μοιράζεται, τελικά, δίκαια σε όλες και σε όλους».

Ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε να μην πάει καμία ψήφος χαμένη από αυτούς που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία στις 21 Μαΐου και να προσπαθήσουν να πείσουν κι άλλους ακόμα να την ψηφίσουν και δήλωσε πως η προσπάθεια αυτή δεν πρέπει να γίνει με ακρότητες, με ύβρεις, με τοξικότητα, αλλά με συγκεκριμένο και τεκμηριωμένο προγραμματικό λόγο.

Για το νομό της Καβάλας είπε πως ο στόχος του είναι το 4-0, δηλαδή να βγάλει η Νέα Δημοκρατία και τέταρτο βουλευτή.

Δεσμεύτηκε πως η αναμόρφωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας θα είναι προσωπικό του στοίχημα και πρώτη προτεραιότητα.

Στην αρχή της ομιλίας του ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε το νησί της Θάσου και ευχαρίστησε για τη στήριξη που έδωσε στη Νέα Δημοκρατία στις κάλπες της 21ης Μαΐου.

«Δεν μπορούσα να ολοκληρώσω τη δεύτερη προεκλογική μου περιοδεία, μέσα σε δύο μήνες, χωρίς να κάνω ένα σταθμό στην αγαπημένη μου Θάσο», είπε και συνέχισε: «Είμαι σήμερα εδώ καταρχάς για να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί στην κάλπη της 21ης Μαΐου η Θάσος ψήφισε εκκωφαντικά υπέρ της Νέας Δημοκρατίας με ποσοστά πρωτόγνωρα για το νησί σας. Και πιστεύω πώς αυτά με τον τρόπο τους μπορούν να ερμηνευτούν γιατί αυτά τα τέσσερα χρόνια αν κάτι αποδείξαμε ως κυβέρνηση είναι ότι στεκόμαστε κοντά στα προβλήματα των πολιτών και στηρίζουμε την τοπική αυτοδιοίκηση, ανεξαρτήτως χρώματος, για να βελτιώσει τη δικιά σας καθημερινότητα.

Τα κονδύλια που εκταμιεύτηκαν, όχι μόνο για τη Θάσο, αλλά συνολικά για την τοπική αυτοδιοίκηση, αυτή την τετραετία, δεν έχουν προηγούμενο.

Εσείς εδώ στη Θάσο βλέπετε αυτά τα αποτελέσματα της επιτυχημένης οικονομικής μας πολιτικής. Ο τουρισμός πηγαίνει από ρεκόρ σε ρεκόρ, το προϊόν της Θάσου αναβαθμίζεται, καινούργιες επενδύσεις γίνονται, ανεβαίνουν οι μισθοί για τους εργαζόμενους, όταν οι επενδύσεις οι οποίες γίνονται είναι πιο ποιοτικές και όταν αυξάνεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών έτσι έρχεται η ανάπτυξη για όλους.

Αποδείξαμε ότι αυτό μπορούμε να το κάνουμε πράξη αυτά τα 4 χρόνια και σας ζητώ να μας δώσετε την δύναμη να συνεχίσουμε σταθερά τολμηρά σε αυτή την πορεία».

Ο δήμαρχος Θάσου Ελευθέριος Κυριακίδης καλωσόρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη ναυαρχίδα, όπως είπε, του τουρισμού για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και είπε ότι τα τέσσερα χρόνια που πέρασαν δόθηκαν στη Θάσο περισσότερα από 45 εκατομμύρια ευρώ λέγοντας πως τόσα χρήματα δεν είχαν δοθεί ποτέ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περπάτησε την παραλία του Λιμένα και χαιρέτισε πολίτες.

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρκική λίρα: Νέο χαμηλό έναντι του δολαρίου

“Το Πρωινό” - Φλωρινιώτης: η κόρη του, η αποκάλυψη για τον θάνατο του και ο Άγιος Νικόλαος (βίντεο)

Γλυκά Νερά - Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Απόσυρση της έφεσης και “τέλος” στις Πανελλήνιες