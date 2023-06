Οικονομία

Κοινωνικός Τουρισμός: Ξανανοίγει η πλατφόρμα για αιτήσεις

Παράταση για τις υποβολές αιτήσεων για τον Κοινωνικό Τουρισμό δόθηκε με το άνοιγμα της πλατφόρμας της ΔΥΠΑ, για ακόμα τρεις μέρες.

Ανοιχτή θα παραμείνει η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού εργαζομένων-ανέργων 2023-2024 από την Παρασκευή, 9 Ιουνίου, στις 17:00, μέχρι την Κυριακή 11 Ιουνίου, στις 23:59, για όσους δικαιούχους και παρόχους δεν πρόλαβαν να υποβάλουν την αίτησή τους, πριν από τη λήξη της προθεσμίας την περασμένη Δευτέρα, 5 Ιουνίου 2023.

Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται στις διευθύνσεις:

Δικαιούχοι

Πάροχοι

Η επιλογή δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων (ΑμεΑ, μονογονέας, αριθμός παιδιών, εισόδημα), μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Για πρώτη φορά, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει έναν μήνα νωρίτερα (1η Ιουλίου αντί για 1η Αυγούστου) και αφορά σε 300.000 επιταγές, με προϋπολογισμό 35 εκατ. ευρώ. Οι δικαιούχοι-ωφελούμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως έξι διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το μητρώο παρόχων της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησής τους με τον πάροχο, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Ειδικά, για καταλύματα σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω και στον νομό Έβρου, μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις εντελώς δωρεάν, ενώ στα καταλύματα των δήμων Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας της Β. Εύβοιας και της Σάμου, μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Οι τιμές επιδότησης παραμένουν αυξημένες κατά 20% για τον μήνα αιχμής Αύγουστο, όπως και πέρυσι. Επιπλέον, για πρώτη φορά, προσαυξάνονται κατά 20% και κατά τις περιόδους των Χριστουγέννων (από 15/12/2023 έως 14/01/2024) και του Πάσχα (από 26/04/2024 έως 12/05/2024), ενώ η αύξηση ισχύει για όλο τον χρόνο για τα καταλύματα της Β. Εύβοιας και της Σάμου.

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα, επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή των δικαιούχων ανέρχεται σε 25% και των πολυτέκνων σε 20%. Για τα άτομα με αναπηρία, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια διατίθενται δωρεάν. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, για πρώτη φορά, στο φετινό πρόγραμμα διευρύνονται οι κατηγορίες των δικαιούχων, ενώ ενισχύονται οι ευάλωτες ομάδες, καθώς προβλέπεται μοριοδότηση για τα άτομα με αναπηρία και τους μονογονείς.

Δικαιούχοι είναι:

εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή

άνεργοι με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας τουλάχιστον τριών μηνών κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή

ασφαλισμένοι στον e-EΦΚΑ στην επαγγελματική τους κατηγορία με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ οποτεδήποτε στο διάστημα από 01/01/2022 έως την προηγουμένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Το εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τα 30.000 ευρώ, εκτός αν πρόκειται για μακροχρόνια ανέργους, οι οποίοι, αν είναι άγαμοι, πρέπει να έχουν εισόδημα έως 16.000 ευρώ, αν είναι έγγαμοι έως 24.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ ανά τέκνο ή αν είναι μονογονείς έως 27.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ ανά τέκνο, μετά το πρώτο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δεν μπορούν να συμμετάσχουν όσοι επιδοτούνται, μέσω προγράμματος κοινωνικού τουρισμού οποιουδήποτε άλλου φορέα για την ίδια περίοδο.

Τα δικαιολογητικά που αφορούν στις προϋποθέσεις συμμετοχής ή στη μοριοδότηση των δικαιούχων αναζητούνται αυτεπάγγελτα. Σε όσες περιπτώσεις απαιτούνται δικαιολογητικά, λόγω μη δυνατότητας αυτεπάγγελτης αναζήτησης, αυτά επισυνάπτονται στις αιτήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο της ΔΥΠΑ:.

