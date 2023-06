Σεισμός στην Βουλγαρία - Αισθητός και στη Βόρεια Ελλάδα

Τεχνολογία - Επιστήμη

Ο σεισμός έγινε αισθητός στην Αλεξανδρούπολη, τις Σέρρες, την Καβάλα και γενικά σε όλη την Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία καθώς και στη Θράκη. Το μέγεθος και το επίκεντρο της δόνησης.

Σεισμός 4,9 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν από τις 3.30 το μεσημέρι νότια του Πλόβντιβ της Βουλγαρίας, ενώ έγινε αισθητός και στη βόρεια Ελλάδα.

Σύμφωνα με το Εργαστήριο Γεωφυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ήταν επιφανειακός και σημειώθηκε σε μια περιοχή που έχει δώσει παλαιότερα μεγάλη σεισμική δόνηση. Ιδιαίτερη ανησυχία δεν προκύπτει, σύμφωνα με τους υπεύθυνους του Εργαστηρίου.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στην Αλεξανδρούπολη, τις Σέρρες, την Καβάλα και γενικά σε όλη την Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία καθώς και στη Θράκη.

