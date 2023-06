Οικονομία

Υπουργείο Οικονομικών: “ρεκόρ” στις ρυθμίσεις οφειλών τον Μάιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ιστορικό υψηλό ρυθμίσεων και οριστικών υποβολών αιτήσεων στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών τον μήνα Μάιο του 2023.

-

Τον υψηλότερο αριθμό ρυθμίσεων οφειλών και οριστικών υποβολών αιτήσεων, στα δύο χρόνια λειτουργίας του, κατέγραψε τον μήνα Μάιο του 2023 ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών, αποδεικνύοντας τη δυναμική του συγκεκριμένου εργαλείου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους:

1ον. Τον μήνα Μάιο του 2023 πραγματοποιήθηκαν 805 ρυθμίσεις οφειλών και 1.996 οριστικές υποβολές αιτήσεων ρύθμισης.

Συνολικά, μέχρι το τέλος Μαΐου του 2023 έχουν πραγματοποιηθεί 5.435 ρυθμίσεις οφειλών οι οποίες αντιστοιχούν σε 1,83 δισ. ευρώ αρχικών οφειλών.

2ον. Ο αριθμός των νέων αιτήσεων που εισήχθησαν στην πλατφόρμα ενισχύθηκε τον μήνα Μάιο του 2023, μετά τις πρόσφατες βελτιώσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό, και ανήλθε σε 4.243, αυξημένος κατά 900 σε σχέση με τον μέσο όρο των έξι προηγούμενων μηνών. Αυξημένες κατά 50%, σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες, ήταν και οι οριστικές υποβολές αιτήσεων.

3ον. Σημαντική είναι, επίσης, η διατήρηση του ποσοστού εγκρισιμότητας των ρυθμίσεων από τους χρηματοδοτικούς φορείς σε υψηλό επίπεδο, το οποίο κυμάνθηκε στο 72% τους τελευταίους έξι μήνες.

Το Υπουργείο Οικονομικών και η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους παρακολουθούν στενά την πορεία υλοποίησης του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, συνεργάζονται εντατικά με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και συνεχίζουν να στηρίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις για τη βέλτιστη δυνατή αντιμετώπιση του κρίσιμου ζητήματος του ιδιωτικού χρέους.

Δείτε την μηνιαία έκθεση προόδου Μαΐου 2023:

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Μάκρη - Θάνατος εγκύου: ΕΔΕ για το ΕΚΑΒ και πολιτικές αντιδράσεις

Έβρος: Επέστρεψαν στην Τουρκία οι μετανάστες που ήταν στη νησίδα

Πατήσια: Ηλικιωμένη πουλούσε ναρκωτικά έξω από σχολεία (εικόνες)