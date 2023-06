Κοινωνία

Κορυδαλλός: Δύο νεκροί από πυροβολισμούς σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών (εικόνες)

Πως οι δράστες "γάζωσαν" με καλάσνικοφδύο άνδρες, σε διαφορετικά σημεία. Πως συνδέονται τα θύματα μεταξύ τους και πως σχετίζεται η επίθεση με άλλη δολοφονία.

Πυροβολισμοί με θύματα δύο άνδρες, που συνδέονται με ξεκαθάρισμα λογαριασμών έπεσαν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης στην οδό Σοφίας Βέμπο στον Κορυδαλλό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, νεκροί είναι δύο άντρες που συνδέονται με συγγενική σχέση εξ αγχιστείας, καθώς ο ένας είναι παντρεμένος με την αδελφή του άλλου.

Οι δράστες που επέβαιναν σε μαύρο τζιπ πυροβόλησαν και σκότωσαν τον έναν άνδρα μέσα στο όχημα του. Πρόκειται για εμπλεκόμενο σε δολοφονία η οποία είχε συνταράξει προ ετώ όλη την Ελλάδα

Αμέσως, το δεύτερο θύμα το οποίο επέβαινε σε άλλο όχημα, επιχείρησε να διαφύγει και κρύφτηκε σε υπόγειο πολυκατοικίας. Όμως, οι δράστες τον εντόπισαν και τον εκτέλεσαν επί τόπου.

Οι δράστες της επίθεσης διέφυγαν και οι αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Λίγη ώρα αργότερα, στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο βρέθηκε μέσα σε εγκαταλελειμμένο τούνελ ένα όχημα να φλέγεται, το οποίο πιθανόν να σχετίζεται με τη διπλή δολοφονία.

Το διπλό έγκλημα "δείχνει" ξεκαθάρισμα λογαριασμών, καθώς τα θύματα συνδέονται, κατά πληροφορίες, με πρόσωπο της νύχτας, που δολοφονήθηκε πριν από περίπου έναν χρόνο.