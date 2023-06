Αθλητικά

Άλκης Καμπανός: Μαραθώνια η πρότασης της Εισαγγελέως για τους κατηγορούμενους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζεται σήμερα στην Θεσσαλονίκη, η αγόρευση της Εισαγγελέως για την δολοφονία του Άλκη Καμπανού.

-

Συνεχίζεται σήμερα η αγόρευση της εισαγγελέως της έδρας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού.

Η διαδικασία, που ξεκίνησε την περασμένη Τρίτη και διεκόπη ύστερα από έξι ώρες αγόρευσης, αναμένεται μακρά καθώς όπως ανέφερε η εισαγγελική λειτουργός, μέχρι στιγμής έχει ολοκληρώσει το 1/3 της πρότασής της.

Η ίδια «έδειξε» ενοχή και για τους 12 κατηγορούμενους, τονίζοντας ότι «για τον θάνατο του Άλκη φταίνε όλοι, ανάλογα με τη συμμετοχή τους».

Χαρακτήρισε την άγρια οπαδική επίθεση οργανωμένη και προσχεδιασμένη και, μάλιστα, με ανθρωποκτόνο δόλο.

«Πήγαν αρματωμένοι σαν αστακοί, μαυροντυμένοι για να μοιάζουν με τον θάνατο», είπε η εισαγγελέας Κυριακή Κλιάμπα, με τους δράστες να ενεργούν ως «καλοί και πειθαρχημένοι στρατιώτες, ορμώμενοι από πάθη, φανατισμό και μίσος».

«Εάν υπήρχε ίχνος ανθρωπιάς θα είχαν επιδείξει έλεος ή μετάνοια. Συνέχισαν, όμως, μέχρι το τελευταίο κλάσμα του δευτερολέπτου, με λυσσαλέο μίσος και σκοπό την αφαίρεση ζωής. Αρκεί να πάρουν εκδίκηση για την ικανοποίηση του "εγώ" τους», ανέφερε -μεταξύ άλλων- η κ. Κλιάμπα.

Ειδήσεις σήμερα:

Πανελλαδικές – ΓΕΛ: Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική στο μενού της Πέμπτης

Καιρός: τοπικές μπόρες και βοριάδες την Πέμπτη

Κορυδαλλός: Δύο νεκροί από πυροβολισμούς σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών (εικόνες)