Νέα Μάκρη: Ξυλοκόπησε τη σύζυγό του και ταμπουρώθηκε οπλισμένος στο σπίτι

Σοκάρει το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στη Νέα Μάκρη.

Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Νέα Μάκρη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ και τα όσα έγιναν γνωστά, ένας άνδρας ξυλοκόπησε άγρια τη σύζυγό του και στη συνέχεια ταμπουρώθηκε στο σπίτι έχοντας στην κατοχή του μία κυνηγετική καραμπίνα.

Περίοικοι ενημέρωσαν την αστυνομία που έσπευσε στο σημείο. Ειδικός διαπραγματευτής της ΕΛ.ΑΣ. που βρίσκεται έξω από το σπίτι προσπαθεί να πείσει τον άνδρα να παραδοθεί.

