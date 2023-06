Παράξενα

Revenge porn: Μοίραζε φωτογραφίες της συντρόφου του με εσώρουχα!

Ζήτησε να χωρίσουν και εκείνος την εκδικήθηκε. Η γυναίκα έμαθε μετά από 15 χρόνια ότι ο τότε σύντροφός της ήταν παντρεμένος με παιδιά.

Μία νέα υπόθεση revenge porn βλέπει το φως της δημοσιότητας. Μία 50χρονη σήμερα γυναίκα ανακάλυψε μετά από 15 χρόνια ότι ο σύντροφός της ζούσε μία παράλληλη ζωή. Ήταν παντρεμένος με άλλη γυναίκα κι είχε δύο παιδιά.

Η γυναίκα όταν το έμαθε, ζήτησε από τον άντρα να χωρίσουν. Εκείνος δεν το αποδέχθηκε και αρχικά της έκανε αγωγές, ισχυριζόμενος ότι του έπαιρνε λεφτά και μέσω της νομικής οδού εκείνος τα ζητούσε πίσω.

Σε δεύτερο επίπεδο ο άντρας εκτύπωσε ημίγυμνες φωτογραφίες της γυναίκας και τις μοίραζε στην πολυκατοικία, όπου ζούσε η συγκεκριμένη γυναίκα, τοποθετώντας τις μέσα στα γραμματοκιβώτια των ενοίκων. Αλλά δεν σταμάτησε εκεί ο άντρας.

Όταν η εν λόγω γυναίκα προχώρησε παρακάτω την ζωή της με νέο σύντροφο, βρήκε φωτογραφίες και του νέου συντρόφου και μοίρασε και τις δικές του φωτογραφίες στην πολυκατοικία της γυναίκας.

Η καταγγέλλουσα, μιλώντας στο MEGA, είπε, «Τα σοκ ήταν απανωτά από την ώρα που ανακάλυψα ότι είναι παντρεμένος. Αποχώρησα αξιοπρεπώς, χωρίς να κάνω καμία σκηνή και χωρίς να ενοχλήσω την γυναίκα του, καθώς η γυναίκα δεν μου έφταιγε σε τίποτα. Αυτό δεν εκτιμήθηκε κι από εκεί και πέρα ξεκίνησε ο εφιάλτης μου.

Ξεκίνησε με ψευδείς αγωγές που αξιώνει από εμένα ποσά δυσθεώρητα με την δικαιολογία ότι μου τα έδωσε -χωρίς να έχει στα χέρια του αποδεικτικά -, έβαλε φωτογραφίες με εσώρουχα στην πολυκατοικία μου και είχε γράψει από κάτω το όνομά μου.

Εγώ δεν έχω γυμνές φωτογραφίες μέσα στο κινητό μου. Απλά είχα φωτογραφίες με εσώρουχα, τις οποίες είχα τραβήξει από ένα κατάστημα που είχα πάει και δεν φαινόταν το πρόσωπό μου. Μπήκε μέσα στο κινητό που και τις πήρε. Από το κινητό μου ξεκίνησαν όλα. Απέδειξα ό,τι απάτες και υποκλοπές έχει κάνει μέσα από το κινητό μου. Έμπλεξε και τους οικείους στην προσπάθειά του να με εκδικηθεί.

Εγώ βρέθηκα μπροστά σε έναν άνθρωπο που ξαφνικά κατάλαβα ότι δεν το ξέρω καθόλου. Δεν είχα καταλάβει τίποτα, γιατί εκ του αφαλούς είχε την οικογένειά του σε άλλη πόλη. Υπήρχε μία πολλή μεγάλη χειραγώγηση».

