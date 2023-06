Οικονομία

TikTok - Μητσοτάκης: Η απάντηση για τον ΦΠΑ και το haul με… ολόσωμη φόρμα (βίντεο)

Με αφορμή την ερώτηση ενός νέου επιχειρηματία ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσα από ένα βίντεο στο TikTok.

Με αφορμή ένα «haul» και την ερώτηση ενός νέου επιχειρηματία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσα από ένα βίντεο στο TikTok. Μετά το «haul» του Κ. Μητσοτάκη, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας απάντησε σε ερώτηση νεαρού επιχειρηματία και μίλησε για το κυβερνητικό έργο μέσα από το οποίο στηρίχθηκαν οι ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς και για τα επιπλέον μέτρα στήριξης που θα έρθουν, εφόσον επανεκλεγεί πρωθυπουργός.

Απαντώντας στην ερώτηση σχετικά με το πώς οι ελληνικές επιχειρήσεις και οι νέοι θα τα καταφέρουν, ο Κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από το 2020 έφερε μείωση του ΦΠΑ στον καφέ και την εστίαση, στηρίζοντας σημαντικά τις επιχειρήσεις της εστίασης. Ωστόσο, εξήγησε ότι αυτή η μείωση, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, «δεν πέρασε καθόλου στον καταναλωτή, γι' αυτό και είμαστε πολλοί διστακτικοί να μειώσουμε τον ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα καύσιμα, διότι θα χάσουμε σημαντικά έσοδα χωρίς να πέσουν απαραίτητα οι τιμές».

Μιλώντας για μέτρα που θα έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα, ο Κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η κυβέρνηση πήρε μέτρα και στοχεύει να πάρει και άλλα, «τα οποία μειώνουν τα κόστη των ελληνικών επιχειρήσεων και βελτιώνουν την παραγωγικότητά τους».

Ανέφερε ενδεικτικά τα εξής:

Μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων από 28% στο 22%.

Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 4,4 μονάδες σε μόνιμη βάση.

Μείωση προκαταβολής φόρου από 100% στο 55% ή το 80% για ελεύθερους επαγγελματίες και εταιρείες, αντίστοιχα.

Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος ή μείωση 40% των ασφαλιστικών εισφορών για τις μικρές επιχειρήσεις που μετατρέπουν τους part-time εργαζόμενους σε full-time.

Αύξηση της απαλλαγής φόρου στο 100% για όσες επιχειρήσεις επενδύουν σε καινοτομία.

Επιπρόσθετα, ανέφερε και τα μέτρα ύψους 58 δισ. ευρώ για να σταθούν στα πόδια τους οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσα στον COVID και την ενεργειακή κρίση.

«Η Ελλάδα που επιχειρεί, η Ελλάδα που δημιουργεί, εσείς είστε το μέλλον»

Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας τόνισε ότι «στοχεύουμε στη σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, την περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και σε πολλά ακόμα», υπενθυμίζοντας ότι «οι καλοί μισθοί δίνονται από ισχυρές επιχειρήσεις».

«Θα πάμε όλοι μαζί μπροστά, χωρίς να αφήσουμε κανέναν πίσω. Η Ελλάδα που επιχειρεί, η Ελλάδα που δημιουργεί, εσείς είστε το μέλλον», υπογράμμισε ο ο Κ. Μητσοτάκης. Κλείνοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε τον νεαρό επιχειρηματία για την ερώτησή του και με χιούμορ σχολίασε «χρωστάω ένα haul με ολόσωμη φόρμα αυτήν τη φορά». Σημειώνεται πως ο εν λόγω νεαρός επιχειρηματίας ασχολείται με καταστήματα νεανικής ένδυσης που ξεκίνησαν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έγιναν δημοφιλή, ενώ πιτσιρικάδες χρήστες των social media ζητούσαν επιμόνως από το Κυριάκο Μητσοτάκη να κάνει haul με προϊόν της συγκεκριμένης επιχείρησης.

