“Οι Προδότες”: Πρεμιέρα με δύο αποχωρήσεις και υψηλή τηλεθέαση (εικόνες)

Τρεις προδότες αποκαλύφθηκαν στο πρώτο επεισόδιο, ενώ ήδη αποχώρησαν δύο παίκτες. Τι θα δούμε στο δεύτερο επεισόδιο, το βράδυ της Πέμπτης, στον ΑΝΤ1

«Οι Προδότες» έκαναν πρεμιέρα, στον ΑΝΤ1 και κέρδισαν τις εντυπώσεις του τηλεοπτικού κοινού. Το 1ο επεισόδιο του απόλυτου παιχνιδιού μυστηρίου και εξαπάτησης, στην ελληνική τηλεόραση, σημείωσε 15,4% στο δυναμικό κοινό 18-54, ενώ το παρακολούθησαν κατά μέσο όρο 1.421.971 τηλεθεατές, έστω και για 1’ στο σύνολο κοινού. Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες μπήκαν στον κόσμο των «Προδοτών», «σκοράροντας» 22,5% στο ανδρικό κοινό ηλικίας 25-44, και 21,5% στις γυναίκες ηλικίας 18-34. Αξίζει να σημειωθεί ότι στα social media, «Οι Προδότες» τρένταραν, σε όλη τη διάρκεια της προβολής τους, λαμβάνοντας χιλιάδες σχόλια.

Χθες, ο Κωσταντίνος Μαρκουλάκης υποδέχθηκε 22 παίκτες και στη συνέχεια ακολούθησε ένα φαινομενικά απλό παιχνίδι επιλογής συμβόλων, που έδειξε, με το… καλημέρα, την πόρτα της εξόδου σε 2 παίκτες. Το σοκ των δύο πρώτων αποχωρήσεων ήταν μεγάλο, και όλοι πλέον κατάλαβαν πως κάθε απόφαση που παίρνουν στους «Προδότες» έχει σοβαρές συνέπειες. Οι παίκτες που παρέμειναν, ανακάλυψαν τους χώρους της Έπαυλης, είχαν μία τετ α τετ συζήτηση με τον παρουσιαστή και οι ρόλοι μοιράστηκαν. Με ένα… απλό άγγιγμα στον ώμο ορίστηκαν 3 Προδότες, ο Κωνσταντίνος Μιραλλάης, η Μαρίνα Καρατζόγλου και ο Γιώργος Κώτογλου, των οποίων η δουλειά από εδώ και πέρα θα είναι κάθε βράδυ να δολοφονούν τους Πιστούς, έναν προς ένα, χωρίς να τους ανακαλύψουν οι υπόλοιποι παίκτες. Στη συνέχεια η 1η Αποστολή στέφθηκε με επιτυχία, πυροδότησε συγκρούσεις μεταξύ των παικτών και κατέθεσε στο ταμείο τους 12.000 ευρώ. Το ρολόι έδειξε μεσάνυχτα, οι παίκτες αποχώρησαν για τα δωμάτιά τους, αλλά οι Προδότες επέστρεψαν στην Έπαυλη, για την πρώτη τους δολοφονία.





Σήμερα, 19 παίκτες θα καταφθάσουν στο πρωινό, ανακαλύπτοντας ποιον δολοφόνησαν το προηγούμενο βράδυ οι Προδότες. Οι υποψίες και οι θεωρίες συνωμοσίας ξεκινούν. Μόνο οι 3 Προδότες, ο Κωνσταντίνος, η Μαρίνα και ο Γιώργος Κ., γνωρίζουν την αλήθεια... Στη συνέχεια, Πιστοί και Προδότες θα γίνουν ξανά μια ομάδα και θα προσπαθήσουν να φέρουν εις πέρας την 2η Αποστολή τους, η οποία μπορεί να προσθέσει μέχρι και 10.000 ευρώ στο τελικό του έπαθλο. Τι θα γίνει στην Στρογγυλή Τράπεζα; Θα καταφέρουν οι Πιστοί, με την 1η τους ψηφοφορία, να εντοπίσουν και να διώξουν έναν Προδότη; Θα συνεχίσουν οι Προδότες να μηχανορραφούν και να κινούνται στο παρασκήνιο; Ποιον θα δολοφονήσουν το βράδυ στο Κονκλάβιο;

«Οι Προδότες», το διεθνές format που έχει εκατομμύρια φανατικούς τηλεθεατές σε 22 χώρες, θα μας μυεί κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00, σε έναν κόσμο όπου κανείς δεν είναι αθώος.

