Κέιν Μίντλετον: Χρεοκοπία για την οικογενειακή επιχείρηση

Οι πιστωτές μιλούν για «προδοσία» καθώς η επιχείρηση με είδη πάρτι που ξεκίνησαν το 1987 οι Μίντλεντον έχει χρέη ύψους 2,6 εκατομμυρίων λιρών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Μail η επιχείρηση που διευθύνουν οι γονείς της πριγκίπισσας της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, Κάρολ και Mάικλ καταρρέει. Οι πιστωτές μιλούν για «προδοσία» καθώς η επιχείρηση με είδη πάρτι που ξεκίνησαν το 1987 οι Μίντλεντον έχει χρέη ύψους 2,6 εκατομμυρίων λιρών.

Χάρη στα έσοδα της «Party Pieces Holdings», τα τρία τους παιδιά σπούδασαν στο Marlborough College, το οποίο κοστίζει 42.930 λίρες το χρόνο, και τους επέτρεψε να αγοράσουν ένα αρχοντικό έναντι 4,7 εκατομμυρίων λιρών.

Τα χρέη εκτιμώνται πλέον σε 2,6 εκατομμύρια λίρες, σύμφωνα με τα στοιχεία έκθεσης των διαχειριστών. Πρόκειται για 218.749 λίρες προς την τράπεζα RBS για ένα δάνειο κατά την διάρκεια της πανδημίας, 456.008 λίρες σε άλλους πιστωτές και 1,4 εκατομμύρια λίρες σε μη εξασφαλισμένα δάνεια. Στην έκθεση σημειώνεται ότι είναι «εξαιρετικά απίθανο» να πάρουν κάτι οι πιστωτές.

