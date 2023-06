Κοινωνία

Κακοποίηση ζώων: Δελέασε με φαγητό γάτα και την χτύπησε με μπουκάλι μπύρας (βίντεο)

Η παρέα του γελούσε. Στη συνέχεια δημοσίευσε την πράξη του στα social media.

Σάλο και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει ένα βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στα social media στο οποίο απεικονίζεται ένας άντρας σε ψαροταβέρνα να δελεάζει με φαγητό μια πεινασμένη γατούλα και στη συνέχεια να τη χτυπά με ένα γυάλινο μπουκάλι μπύρας.

Άτομο από την παρέα του τραβά τη στιγμή αυτή, γελώντας και υποστηρίζοντας το φίλο του.

Αναζητείται ο άνδρας που κακοποίησε το γατάκι, όπως φαίνεται στο βίντεο που άτομο από την παρέα του τράβηξε.

