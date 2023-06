Πολιτική

Μαξίμου: Σύσκεψη υπό τον Ιωάννη Σαρμά για τα επείγοντα θέματα της Υγείας

Θέμα της σύσκεψης ήταν η προετοιμασία πράξεων νομοθετικού περιεχομένου για επείγοντα θέματα της υγείας

Ο πρωθυπουργός Ιωάννης Σαρμάς δέχθηκε χθες στο Μέγαρο Μαξίμου τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Χαράλαμπο Λαλούση, ο οποίος τον ενημέρωσε για την περιοδεία του στη Θράκη.

Επίσης ο κ. Σαρμάς συγκάλεσε σύσκεψη χθες στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή των υπουργών Επικρατείας Βασίλειου Σκουρή, Οικονομικών Θεόδωρου Πελαγίδη, Υγείας Αναστασίας Κοτανίδου και υπηρεσιακούς παράγοντες. Θέμα της σύσκεψης ήταν η προετοιμασία πράξεων νομοθετικού περιεχομένου για επείγοντα θέματα της υγείας.

