Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: οι προβλέψεις της Παρασκεύης και η Αφροδίτη (βίντεο)

Αναλυτικές αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1, από την Λίτσα Πατέρα.

"Η Αφροδιτη αυτή την περίοδο δεν λογαριάζει τίποτα και μας ζητά να βγούμε να ερωτευτούμε και να περάσουμε καλά" είπε η Λίτσα Πατέρα στους τηλεθεατές της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, την Παρασκευή.

Όπως σημείωσε όμως η αστρολόγος "και η Σελήνη που περνά στους Ιχθείς βοηθά τους έρωτες όμως θέλει προσοχή".

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Μαρία Κορινθίου, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

