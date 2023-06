Παράξενα

Τμήμα μπαλκονιού έπεσε πάνω σε παιδιά (εικόνες)

Παραλίγο τραγωδία στην Κρήτη όταν τμήμα μπαλκονιού κατέρρευσε, πέφτοντας σε σημείο που έπαιζαν μικρά παιδιά. Τι καταγγέλλουν κάτοικοι και γονείς.

Παραλίγο τραγωδία το απόγευμα της Πέμπτη στην περιοχή των Καμινίων στο Ηράκλειο, όταν τμήμα μπαλκονιού κατέρρευσε, πέφτοντας σε σημείο που έπαιζαν μικρά παιδιά.

Όπως καταγγέλλουν κάτοικοι και γονείς των παιδιών περίπου στις 17.30 το απόγευμα, πέτρες από το μπαλκόνι έπεσαν κυριολεκτικά πάνω σε μικρά παιδιά, με ένα εξ αυτών να τραυματίζεται ευτυχώς ελαφρά.

Σύμφωνα πάντα με τις καταγγελίες των κατοίκων, οι ιδιοκτήτες του ακινήτου, που ζουν στην Γερμανία, έχουν ενημερωθεί για την επικινδυνότητα του όμως δεν έχουν πράξει τα δέοντα.

Το πρωί της Παρασκευής, βρέθηκαν στο σημείο η Δημοτική Αστυνομία και η Πολεοδομία, που απέκλεισαν το σημείο τοποθετώντας κορδέλες.

Οι κάτοικοι πάντως εμφανίζονται ιδιαίτερα ανήσυχοι στο ενδεχόμενο ενός σεισμού και έντονων καιρικών φαινομένων.

