“Γέφυρα ζωής” από αστυνομικούς για διασωληνωμένη 10χρονη

Τα κρίσιμα λεπτά των αστυνομικών για να φθάσει το παιδί το δυνατόν συντομότερο στο νοσοκομείο, για να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.

Γέφυρα ζωής στήθηκε το μεσημέρι για ένα 10χρονο κοριτσάκι.

Πληρώματα περιπολικών και δικυκλιστές αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης διευκόλυναν τη μετακίνηση σταθμού ΕΚΑΒ που ερχόταν από Κατερίνη και μετέφερε διασωληνωμένη την ανήλικη, με σκοπό να φτάσει, με ασφάλεια και το συντομότερο δυνατό, στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο.

Μάλιστα όπως αναφέρεται περιπολικά και δικυκλιστές της Άμεσης Δράσης άνοιξαν τον δρόμο από τη Λαχαναγορά μέχρι το νοσοκομείο, διανύοντας την απόσταση σε μόλις 11 λεπτά.

