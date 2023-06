Υγεία - Περιβάλλον

ΕΚΑΒ – Μαθιόπουλος: Υπάρχουν 50 ασθενοφόρα όλη την Αττική

Ο πρόεδρος των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ μίλησε για τα προβλήματα με τα ασθενοφόρα. Εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα».

Ο πρόεδρος των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος, μίλησε στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» στον ΑΝΤ1 και τη Φαίη Μαυραγάνη.

Με αφορμή τα τραγικά περιστατικά των τελευταίων ημερών, στην Κω, τη Νέα Μάκρη και τη Χαλκιδική, ο Γιώργος Μαθιόπουλος, είπε πως στην Αττική υπάρχουν ασθενοφόρα μόνο από δωρεές.

Εξήγησε πως υπάρχουν 95 ασθενοφόρα, εκ των οποίων μόνο τα 50 είναι λειτουργικά, αφού τα υπόλοιπα είναι προς επισκευή και ότι, οι επισκευές καθυστερούν πολύ.

Σε σχετική ερώτηση, απάντησε πως, «τα ασθενοφόρα έχουν ξεπεράσει τα 250.000 χλμ, ενώ υπάρχουν και ελάχιστα της Ολυμπιάδας με 1 εκατ. χλμ».

Τέλος, είπε πως, «δεν είναι τωρινό το πρόβλημα, αλλά από το 2010» και τόνισε ότι,

«θέλουμε 500 διασώστες για την Αττική και 700 για όλη τη χώρα».

Στη συζήτησε συμμετείχαν οι υποψήφιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Σπύρος Καρανικόλας και του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Νικητιάδης.

Ο πρώτος τόνισε ότι, «η Νέα Δημοκρατία αναγνωρίζει και διορθώνει τα όποια προβλήματα και ότι είναι προσωπικό στοίχημα του Μητσοτάκη η εθνική ανασυγκρότηση του ΕΣΥ».

Ο Γιώργος Νικητιάδης, βουλευτής Δωδεκανήσων του ΠΑΣΟΚ, είπε πως, «η κατάσταση στην Υγεία στα νησιά μας, είναι στο μηδέν» και ότι, «στην Κω έχουμε ζητήσει το ΕΚΑΒ τρία στελεχωμένα ασθενοφόρα κι έχει ένα» και διερωτήθηκε αν «θα περιμένουμε πότε θα υλοποιήσει ο Μητσοτάκης τις προεκλογικές του υποσχέσεις;».





