ΙΑΕΑ για φράγμα στη Χερσώνα: “Βαθιά ανησυχία” για το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια

Την ανησυχία της για το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια εκφράζει η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας.

Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA) ανησυχεί για τη μείωση του νερού για την ψύξη των αντιδραστήρων που είναι διαθέσιμο για το πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας μετά την καταστροφή φράγματος στον ποταμό Νντίπρο.

Η IAEA ανέφερε ότι «παρακολουθεί προσεκτικά την κατάσταση του αναχώματος που περικλείει μια μεγάλη δεξαμενή ψύξης λόγω της αυξημένης πίεσης που προκαλείται από τη μαζική απώλεια νερού στην άλλη της πλευρά».

Η υπηρεσία, που έχει τοποθετήσει παρατηρητές στο υπό ρωσική κατοχή πυρηνικό εργοστάσιο, παρακολουθεί την κατάσταση στενά, δήλωσε χθες ο επικεφαλής της IAEA Ραφαέλ Γκρόσι. Η καταστροφή του φράγματος στην περιοχή της Χερσώνας, στο νότιο τμήμα της χώρας, την Τρίτη είχε ως αποτέλεσμα τόνοι νερού να πλημμυρίσουν πολλές περιοχές υπό ουκρανική και ρωσική κατοχή. Τεράστιες ποσότητες νερού ξεχύθηκαν από τον ταμιευτήρα Καχόβκα, κάτι που μπορεί να προκαλέσει σοβαρό πρόβλημα για το εργοστάσιο της Ζαπορίζια, που βρίσκεται βόρεια του φράγματος.

Το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο της Ευρώπης δεν κινδυνεύει άμεσα αλλά η καταστροφή «προκαλεί νέες μεγάλες δυσκολίες για το Πυρηνικό Εργοστάσιο της Ζαπορίζια σε μια περίοδο κατά την οποία η πυρηνική ασφάλεια και η κατάσταση ασφαλείας είναι ιδιαιτέρως εύθραυστες και πιθανώς επικίνδυνες κατά την στρατιωτική σύγκρουση», δήλωσε ο Γκρόσι. «Η αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητα στην περιοχή εντείνει τις βαθιές μας ανησυχίες για την ασφάλειά του».

