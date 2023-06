Πολιτική

Εκλογές: Σκέρτσος – Τσίπρας και Κατρίνης σε κόντρα για την Υγεία και το ΕΣΥ

Λίγες μέρες πριν από τις εκλογές οι τρεις υποψήφιοι σχολάζουν τα όσα έγιναν τις τελευταίες ημέρες και κάνουν τις προτάσεις τους μέσω του «Στούντιο με Θέα».

Δύο εβδομάδες και μία ημέρα πριν από το τέλος της προεκλογικής περιόδου ενόψει της κάλπης στις 25 Ιουνίου, στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται το θέμα της Υγείας, με τραγική αφορμή τον χαμό της 19χρονης εγκύου και του εμβρύου της στην Νέα Μάκρη, καθώς και τον θάνατο της γυναίκας που μεταφέρθηκε σε καρότσα αυτοκινήτου, ελλείψει διαθέσιμου ασθενοφόρου στην Κω.

Το ζήτημα του ΕΣΥ και της στελέχωσης του αποτελεί βασικό θέμα στις προεκλογικές ομιλίες και άλλες δράσεις των πολιτικών αρχηγών, ενώ κυριαρχούν και στις συζητήσεις των υποψηφίων βουλευτών και των εκπροσώπων των κομμάτων στους τηλεοπτικούς σταθμούς.

Για την χρηματοδότηση της Υγείας και την στελέχωση των νοσοκομείων και του ΕΚΑΒ, καθώς και για την ανυπαρξία νοσοκομείου στην Ανατολική Αττική, όπυο διαβιούν εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι, αντιπαρατέθηκαν στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» του ΑΝΤ1 οι:

Άκης Σκέρτσος, εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας

Γιώργος Τσίπρας, υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Β’ Δυτικής Αττική

Μιχάλης Κατρίνης, υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στον νομό Ηλείας

