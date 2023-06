Πολιτική

“Ρουβίκωνας” – Πνευματικός: “Παρέμβαση” στο σπίτι του πρώην υποψήφιου βουλευτή

Περίπου 10 άτομα έγραψαν συνθήματα με σπρέι στην πόρτα της εισόδου του γκαράζ και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Επίθεση στο σπίτι του ιατρού, κ. Σπύρου Πνευματικού, πραγματοποίησαν αργά τη νύχτα μέλη του Ρουβίκωνα αντιδρώντας στις δηλώσεις του μέχρι χθες υποψηφίου βουλευτή με την Νέα Δημοκρατία στον νομό Ευβοίας για τους καρκινοπαθείς.

Λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα, περίπου δέκα μέλη της αναρχικής ομάδας, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκαν στο σπίτι του κ. Πνευματικού, στην Κηφισιά, και έγραψαν συνθήματα με σπρέι στην πόρτα της εισόδου του γκαράζ.

Στη συνέχεια, τράπηκαν σε φυγή ενώ η Αστυνομία δεν προχώρησε σε κάποια προσαγωγή από την καταδρομική επίθεση.

