ΝΒΑ: Οι Νάγκετς μια ανάσα… από το δαχτυλίδι

Η ομάδα του Ντένβερ έκανε το 3-1 κόντρα στους Μαϊάμι Χιτ και χρειάζονται πλέον ακόμη μια για να στεφθούν πρωταθλητές.

Ο Άαρον Γκόρντον σημείωσε ρεκόρ καριέρας στα playoff με 27 πόντους και οι Ντένβερ Νάγκετς βρίσκονται πλέον μία νίκη από τον πρώτο τους τίτλο, με τη νίκη μετά την επικράτηση με 108-95 επί των Χιτ στο Μαϊάμι στον 4ο αγώνα των τελικών του ΝΒΑ.

Οι Νάγκετς...επιβίωσαν όταν ο Νίκολα Γιόκιτς φορτώθηκε με πέντε φάουλ εννέα λεπτά πριν από το τέλος της αναμέτρησης για να κάνουν το 2 στα 2 στη Φλόριντα , απέναντι στους Χιτ που και σε αυτό το παιχνίδι έδειξαν κουρασμένοι.

Τώρα η ομάδα του Ντένβερ μπορεί να κερδίσει τον τίτλο εντός έδρας στο 5ο παιχνίδι τα ξημερώματα της Τρίτης.

Ο Νίκολα Γιόκιτς είχε 23 πόντους και μάζεψε 12 ριμπάουντ και ο Μπρους Μπράουν σημείωσε 11 από τους 21 πόντους του στην τέταρτη περίοδο, καθώς οι Νάγκετς προηγήθηκαν με 3-1 στη σειρά των τελικών.

Ο Τζαμάλ Μάρεϊ σημείωσε 15 πόντους και μοίρασε 12 ασίστ και ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ 11 πόντους για το Ντένβερ.

Ο Τζίμι Μπάτλερ είχε 25 πόντους, επτά ριμπάουντ και επτά ασίστ και ο Μπαμ Αντεμπάγιο 20 πόντους και 11 ριμπάουντ για τους Χιτ. Ο Κάιλ Λόουρι σημείωσε 13 πόντους και από 12 οι Κέβιν Λαβ και Ντάνκαν Ρόμπινσον για το Μαϊάμι.

