Τροχαίο δυστύχημα: Θανάσιμη παράσυρση πεζού

Πως έγινε η παράσυρση του θύματος όταν επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου 10 Ιουνίου 2023 στη Νέα Πέραμο Καβάλας, όταν αυτοκίνητο διερχόμενο από το χωριό παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα πεζό που κινούνταν στον κεντρικό δρόμο.

Ο άτυχος άνδρας, ηλικίας περίπου 45 ετών, ήταν επαγγελματίας του εμπορίου και της εστίασης που διατηρούσε μίνι μάρκετ και εστιατόριο στη Νέα Πέραμο, και πατέρας δύο παιδιών.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στο «γεφυράκι» του χωριού, όταν ο άτυχος επιχειρηματίας επιχείρησε να περάσει τον δρόμο. Το διερχόμενο αυτοκίνητο τον χτύπησε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

