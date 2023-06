Πολιτική

Μητσοτάκης: Να συμπιέσουμε κόμματα και κομματίδια που βγήκαν στα δεξιά μας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρόεδρος της ΝΔ ζήτησε από τους πολίτες τη ενίσχυση των ποσοστών του κόμματος του στη Β’ Θεσσαλονίκης όπου περιοδεύει.

-

«Στη Β' εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης, που αποτελούσε και αποτελεί παραδοσιακά ένα ισχυρό κάστρο της Νέας Δημοκρατίας, θέλω να βάλουμε ένα στοίχημα, ότι μπορούμε να αυξήσουμε κι άλλο τα ποσοστά μας και μπορούμε να συμπιέσουμε κόμματα και κομματίδια, τα οποία ξαφνικά βγήκαν στον αφρό, χωρίς να λένε απολύτως τίποτα, επικαλούμενα μόνο το συναίσθημα», τόνισε ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος σε πολίτες του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης.

«Προφανώς και είμαστε ικανοποιημένοι από τα ποσοστά μας, αλλά δεν διέφυγε της προσοχής μου το γεγονός ότι διάφορα κόμματα και κομματίδια στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας συγκέντρωσαν αρκετά υψηλά ποσοστά. Και θέλω με την ευκαιρία αυτή να απευθυνθώ σε όλους τους συμπολίτες μας, οι οποίοι πιστεύουν ότι υπάρχουν κόμματα, ειδικά μικρά κόμματα, ανύπαρκτα κόμματα, τα οποία δεν τα γνωρίζουμε, τα οποία μπορούν να εκφράσουν αυτά αυθεντικά το Θρησκευτικό συναίσθημα», είπε ο κ. Μητσοτάκης και συνέχισε:

«Και θέλω να τους πω ότι η πίστη δεν φυλακίζεται στα όρια κάποιων μικρών κομμάτων. Η πίστη και η Ορθοδοξία ενώνει, δεν διχάζει. Τα του καίσαρος τω καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ. Ας αφήσουν, λοιπόν, διάφοροι, οι οποίοι θέλουν να δοξάζονται κρυπτόμενοι, στην άκρη, αυτές τις λογικές, ότι, δήθεν, αυτοί εκφράζουν την Εκκλησία και την Ορθοδοξία και κάποιοι άλλοι είμαστε λιγότερο ορθόδοξοι ή λιγότερο πιστοί από αυτούς. Δεν νομίζω ότι τα επιχειρήματα αυτά μπορούν να στέκουν σήμερα στην ελληνική κοινωνία του 2023.

Και θέλω, επίσης, να απευθυνθώ και σε αυτούς, οι οποίοι με πολλή μεγάλη ευκολία μιλούν για πατριωτισμό για την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων και να τους ζητήσω να αναλογιστούν: Ποια κυβέρνηση ήταν αυτή, η οποία μέσω πολύ μεγάλων δυσκολιών κατάφερε και κράτησε σταθερό τον στόχο της χώρας και έκανε σήμερα την Ελλάδα πολύ πιο ισχυρή από ό,τι ήταν το 2019; Επενδύσαμε στις Ένοπλες Δυνάμεις μας με τέτοιο τρόπο ώστε, ουσιαστικά, έχουμε ανατρέψει την ισορροπία των δυνάμεων στο Αιγαίο μέσα σε μία τετραετία».

Ως προς τις εκλογές της 25ης Ιουνίου είπε ότι «το στοίχημα της κάλπης είναι τόσο σημαντικό, αν θα συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία σταθερότητας και προκοπής ή εάν θα γυρίσουμε πίσω».

Ακολούθως αναφέρθηκε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας: «Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μία ομιλία την οποία έκανε χθες, ο κ. Τσίπρας είπε κάτι με το οποίο συμφωνώ. Είπε ψηφίζουμε για τις ζωές μας. Ναι ψηφίζουμε για τις ζωές μας, ψηφίζουμε για τις ζωές αυτών των νέων παιδιών που όταν θα βγουν από ένα καλό δημόσιο Πανεπιστήμιο θέλουν να έχουν μία δουλειά της προκοπής. Για να πάρουν ποιοτικές γνώσεις σε Πανεπιστήμια, στα οποία θα έχουμε βιβλιοθήκες και όχι χώρους κατάληψης και βίας, όπως συνέβαινε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης εδώ και δεκαετίες.

Ψηφίζουμε για τις ζωές μας. Και ψηφίζουμε για καλύτερες δουλειές και καλύτερους μισθούς και η απάντηση είναι ότι η αύξηση των μισθών μπορεί να έρθει μόνο μέσα από την ανάπτυξη και μέσα από τις ιδιωτικές επενδύσεις. Και αυτές τις ιδιωτικές επενδύσεις μόνο μία κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να φέρει. Ψηφίζουμε για τις ζωές μας. Ψηφίζουμε και για ποιοτική δημόσια υγεία και για ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας το οποίο θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Θα αναμορφωθεί, όπως έχουμε δεσμευτεί και θα μπορεί να παρέχει σε όλους τους πολίτες ποιοτικές φροντίδας υγείας, ασχέτως με το αν βρίσκονται σε μεγάλες πόλεις ή στην ελληνική περιφέρεια».

«Πάμε τώρα να ολοκληρώσουμε αυτό που ξεκινήσαμε στην κάλπη της 21ης Μαΐου. Πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Τον πρόεδρο της Ν.Δ προσφώνησε ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης. Πριν από την ομιλία ο κύριος Μητσοτάκης περπάτησε στο κέντρο του Ωραιοκάστρου και αντάλλαξε χειραψίες με καταστηματάρχες και περαστικούς.

Οι επόμενοι σταθμοί της περιοδείας του είναι το Κιλκίς, τα Κουφάλια και στις 19:30 θα μιλήσει στην πλατεία Ελευθερίας της Κατερίνης.

Ειδήσεις σήμερα:

Τρίκαλα: Συνελήφθη γιαγιά που έκοβε την περίφραξη του ΟΣΕ… για να περάσει απέναντι!

Πάτμος: Σύλληψη νεαρού για βιασμό ηλικιωμένης

Ασπρόπυργος: Ένοπλοι με καλάσνικοφ έκαψαν φορτηγά σε βενζινάδικο (εικόνες)