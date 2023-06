Κοινωνία

Τροχαίο δυστύχημα με σύγκρουση ΙΧ και οχήματος της Τροχαίας (εικόνες)

Το δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στον κλειστό αυτοκινητόδρομο Αθηνών-Καλαμάτας στο ύψος της ΒΙΠΕ Τρίπολης.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στο 157 χλμ. του κλειστού αυτοκινητόδρομου Αθηνών-Καλαμάτας στο ύψος της ΒΙΠΕ Τρίπολης.

Στη σφοδρή σύγκρουση εμπλέκονται ένα ΙΧ και ένα ανακριτικό βανάκι της Αστυνομίας, το οποίο ντεραπάρισε μετά τη σύγκρουση, ενώ το Ι.Χ αυτοκίνητο έχει μετατραπεί σε άμορφη μάζα.

Επι τόπου έσπευσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία με δυο οχήματα και 6 πυροσβέστες, τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και η Αστυνομία.

Από το Ι.Χ απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο οδηγός του οχήματος, ενώ έχει τραυματιστεί ελαφρά ένας αστυνομικός που επέβαινε στο βανάκι της Αστυνομίας που έχει μεταφερθεί στο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του ΙΧ ηλικίας 79 ετών είναι νεκρός. Είχε εισέλθει και οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα της κυκλοφορίας του κλειστού αυτοκινητόδρομου. Ελαφρά τραυματισμένη είναι η γυναίκα συνεπιβάτης του ΙΧ.

