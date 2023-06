Κόσμος

Χριστοδουλίδης για Κυπριακό: Είμαστε έτοιμοι για επανέναρξη των συνομιλιών

«Μετά τους σεισμούς στην Τουρκία και ενδεχομένως λόγω των εκλογών που υπήρχαν στη χώρα, είδαμε μια διαφορετική προσέγγιση από πλευράς Τουρκίας», δήλωσε ο Κύπριος πρόεδρος.

Η πλευρά μας είναι έτοιμη για επανέναρξη των συνομιλιών, δήλωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Σε δηλώσεις του στο περιθώριο του παγκυπρίου συνεδρίου της ΕΤΥΚ (Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου), ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι ενώ υπήρχε αποκλιμάκωση της έντασης ανάμεσα σε Τουρκία και Ελλάδα με διακοπή υπερπτήσεων της Τουρκίας στο Αιγαίο, έρχεται στα κατεχόμενα ο Τούρκος Πρόεδρος, είπε ότι «όντως, ειδικότερα μετά τους σεισμούς στην Τουρκία και ενδεχομένως λόγω των εκλογών που υπήρχαν στη χώρα, είδαμε μια διαφορετική προσέγγιση από πλευράς Τουρκίας, είδαμε να δημιουργείται και ένα νέο κλίμα στις σχέσεις Αθηνών - Άγκυρας.

Αντιλαμβάνεστε ότι οι εκλογές (στην Τουρκία) έχουν ολοκληρωθεί, και όσον αφορά ειδικότερα το δικό μας θέμα εκείνο που προσδοκούμε είναι να υπάρξουν συγκεκριμένα αποτελέσματα προς την κατεύθυνση επανέναρξης των συνομιλιών και εκεί επικεντρώνεται η προσπάθειά μας. Μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας στην Τουρκία είμαστε σε επαφή με ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, με αρχηγούς κρατών-μελών της ΕΕ, όπως και με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, για να δούμε πώς αυτή η πρόταση, η καινούργια προσέγγιση που έχουμε θέσει στο τραπέζι των συζητήσεων για την ανάγκη η ΕΕ να έχει ένα ενεργότερο, πρωταγωνιστικό ρόλο -γιατί θεωρούμε ότι η ΕΕ έχει όλα εκείνα τα κίνητρα για να δημιουργήσει ή να οδηγήσει σε μια αμοιβαία επωφελή κατάσταση πραγμάτων μέσα από τη λύση του Κυπριακού- και πώς μπορεί να προχωρήσει.

Υπάρχουν ορόσημα, έχουμε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τέλος Ιουνίου, υπάρχει προηγουμένως μια σημαντική Σύνοδος που θεωρώ θα υπάρξουν συζητήσεις στο περιθώριο, είναι η Σύνοδος του ΝΑΤΟ που θα γίνει στη Λιθουανία πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και εκείνο που προσδοκούμε είναι να δημιουργηθούν δεδομένα που θα οδηγήσουν στο σπάσιμο του αδιεξόδου και στην επανέναρξη των συνομιλιών. Όλοι θα κριθούμε μέσα από τις εξελίξεις, μέσα από συγκεκριμένες πράξεις».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι σύμφωνα με αναλυτές υπάρχει ισχυρή κυβέρνηση στην Τουρκία, αναμένεται ισχυρή κυβέρνηση στην Ελλάδα, ενώ υπάρχει ισχυρή κυβέρνηση στην Κύπρο, άρα υπάρχουν πιθανότητες επίλυσης του Κυπριακού, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είναι τρία σημαντικά δεδομένα. Την ίδια στιγμή υπάρχει και ένα άλλο δεδομένο, είναι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, οι αποσταθεροποιητικές τάσεις που δημιουργούνται, η αντίδραση της ΕΕ στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Υπάρχουν δεδομένα ακριβώς, και είναι μερικά από αυτά που και εμείς αξιοποιούμε στις προσπάθειές μας, που, ναι, πρέπει να οδηγήσουν σε αποτέλεσμα -και ελπίζουμε να έχει αποτέλεσμα, από το αποτέλεσμα θα κριθούν όλα- προς την κατεύθυνση σπασίματος του αδιεξόδου και επανέναρξης των συνομιλιών».

Προσέθεσε δε: «Εμείς είμαστε έτοιμοι. Μπορώ να το πω με απόλυτη βεβαιότητα, με απόλυτη συναίσθηση του τι λέω, με πολύ συγκεκριμένες προτάσεις που μοιραστήκαμε σε κάποιο βαθμό με κράτη-μέλη της ΕΕ από τα οποία ζητήσαμε να μεσολαβήσουν ή να έχουν ένα πρωταγωνιστικό ρόλο προς την κατεύθυνση της ΕΕ. Και για να μην υπάρχει η οποιαδήποτε αμφιβολία, πάντα μιλάμε εντός του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών. Η ΕΕ να έρθει να υποστηρίξει τις ενέργειες των Ηνωμένων Εθνών».

Κληθείς να αναφερθεί σε κοινή άσκηση ανάμεσα στην Πολωνία, την Ισπανία και το ψευδοκράτος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «έχουν γίνει σχετικά διαβήματα από το Υπουργείο Εξωτερικών. Εξ όσων αντιλαμβάνομαι από την πρώτη ενημέρωση που είχα, ήταν άσκηση της Τουρκίας που συμμετείχαν οι χώρες που αναφέρατε και η Τουρκία είχε προσκαλέσει και το ψευδοκράτος. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Είναι για αυτό το λόγο που ζητούμε από τα κράτη που προσκαλούνται να συμμετέχουν σε ασκήσεις της Τουρκίας, ασκήσεις που διοργανώνει κάποιες φορές μέσα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά και να διερευνούν προηγουμένως ποιοι άλλοι θα συμμετέχουν, διότι είναι από τις προσπάθειες που κάνει η Τουρκία για δήθεν αναβάθμιση του στάτους του ψευδοκράτους».

