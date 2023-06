Πολιτική

Εκλογές - Μητσοτάκης: Η ΝΔ έρχεται με φόρα στις 25 Ιουνίου (εικόνες)

Τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε οικογένεια Ρομά και τι δώρο του έκαναν, πριν την ομιλία του σε πολίτες, από τους οποίους ζήτησε ισχυρή εντολή στις 25 Ιουνίου.

«Η Μακεδονία είναι γαλάζια και η καρδιά της Νέας Δημοκρατίας χτυπά πάντα στη Μακεδονία, στη γενέτειρα του εθνάρχη μας, του Κωνσταντίνου Καραμανλή», τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης στην αρχή της ομιλίας του σε προεκλογική συγκέντρωση στην πλατεία Ελευθερίας στην Κατερίνη.

«Η Νέα Δημοκρατία ήταν ο μεγάλος θριαμβευτής των εκλογών της 21ης Μαΐου με ένα ποσοστό το οποίο ξεπέρασε τις προσδοκίες κάποιων, αλλά απέδειξε ότι η Ν.Δ. είναι η μεγάλη πλατιά δύναμη ενότητας και προκοπής του τόπου μας», είπε ο κ. Μητσοτάκης και συνέχισε: «Όμως η δουλειά δεν έχει τελειώσει ακόμα. Στις 25 Ιουνίου πάμε για να πετύχουμε μία ακόμη μεγαλύτερη νίκη. Και σε όσους αμφισβήτησαν αυτή τη μεγάλη παράταξη, επειδή σήμερα έχουμε και τελικό Champions League, έχω να τους πω μία κουβέντα: Η φανέλα της Νέας Δημοκρατίας είναι πολύ βαριά και είναι γαλανόλευκη στα χρώματα της πατρίδας μας».

Μέλη της ΟΝΝΕΔ φώναξαν το σύνθημα «όλη η Ελλάδα είναι μπλε» και ο κ. Μητσοτάκης τους απάντησε από το βήμα: «Όλη η Ελλάδα είναι μπλε και θα ξαναείναι μπλε. Απευθύνομαι στους νέους μας. Εγώ Θυμάμαι όταν ήμουνα στη δικιά σας ηλικία με κάποιους λίγο μεγαλύτερους δίναμε του μεγάλους αγώνες, μαζί με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, και φέρναμε τη Νέα Δημοκρατία σε πρωτοφανή ποσοστά.

»Και αναρωτιέμαι: Πόσοι Θα πίστευαν ότι μπορούσαμε να ξαναφέρουμε τη Νέα Δημοκρατία σε ποσοστά πάνω του 40%; Κι όμως το καταφέραμε. Το καταφέραμε γιατί οι πολίτες επιβράβευσαν τη σκληρή δουλειά την οποία κάναμε τέσσερα χρόνια. Επιβράβευσαν το γεγονός ότι κρατήσαμε την κοινωνία όρθια σε πολύ μεγάλες δυσκολίες. Στηρίξαμε τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους στα χρόνια της πανδημίας, ξανά βάλαμε την οικονομία σε τροχιά ανάκαμψης. Οι πολίτες επιβράβευσαν τη συνέπεια λόγων και έργων».

Ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε από τα μέλη και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να εργαστούν όλοι μαζί για να πετύχουν μία ακόμη μεγαλύτερη νίκη στις εκλογές στις 25ης Ιουνίου.

Υπογράμμισε χαρακτηριστικά πως «η ΝΔ έρχεται με φόρα στις εκλογές της 25ης Ιουνίου».

'Αρση των κοινωνικών αποκλεισμών και κοινωνική ένταξη των Ρομά

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με οικογένειες Ρομά οι οποίες βρίσκονται στη διαδικασία κοινωνικής ένταξης, συμμετέχοντας πλήρως στο εκπαιδευτικό σύστημα και στην αγορά εργασίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας υπογράμμισε την πάγια δέσμευσή του για την άρση των κοινωνικών αποκλεισμών, την ένταξη και τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των Ρομά στη δημόσια εκπαίδευση και σε ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης.

Τονίστηκε επίσης ότι προτεραιότητα αποτελεί η επίλυση του στεγαστικού ζητήματος για την κοινότητα των Ρομά στην περιοχή της Κατερίνης, αξιοποιώντας και το πρόγραμμα στεγαστικής συνδρομής «Κάλυψη».

Ανάμεσα στους Ρομά που έλαβαν μέρος στη συνάντηση ήταν η νεαρή Παναγιώτα, η οποία είχε γνωρίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη το περασμένο καλοκαίρι στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των εορτασμών για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Η μικρή Παναγιώτα χάρισε στον πρόεδρο της ΝΔ ως δώρο μια φωτογραφία από την πρώτη συνάντησή τους.

