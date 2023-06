Πολιτική

Εκλογές: Μπακογιάννη και Ραγκούσης για τη μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη και την ακρίβεια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι υποψήφιοι βουλευτές της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ, διασταύρωσαν τα ξίφη τους, δυο εβδομάδες πριν την προσφυγή στις κάλπες.

-

Η Ντόρα Μπακογιάννη, υποψήφια βουλευτής της ΝΔ στα Χανιά και ο Γιάννης Ραγκούσης, υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στη Β΄ Πειραιώς, διασταύρωσαν τα ξίφη τους στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Στούντιο με Θέα», 14 ημέρες πριν τις εκλογές της 25ης Ιουνίου.

Κυρίαρχο θέμα της πολιτικής αντιπαράθεσης, η επίσκεψη της κυρίας Μπακογιάννη στη Ροδόπη και τα όσα είπε εκεί σε μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας, για τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ άσκησε έντονη κριτική, αλλά και προγενέστερες δηλώσεις του Νίκου Φίλη, επίσης για τη μουσουλμανική μειονότητα.

Επόμενο θέμα της αντιπαράθεσης των δυο υποψηφίων βουλευτών, το θέμα της ακρίβειας που ταλανίζει το σύνολο της κοινωνίας και γενικότερα η Οικονομία που βρίσκεται στο επίκεντρο του πολιτικού διαλόγου.

Ειδήσεις σήμερα:

Ξάνθη: Εντοπίστηκε σπάνια αράχνη - πασχαλίτσα (εικόνες)

“Unabomber”: Πέθανε ο Τεντ Κατσίνσκι

Γιάννης Μαρκόπουλος: Η διαδρομή του μεγάλου συνθέτη