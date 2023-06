Κόσμος

Κύπρος: Μαφιόζικη εκτέλεση πατέρα που πήγε να πάρει φαγητό για την οικογένειά του (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καρτέρι θανάτου είχαν στήσει άγνωστοι έξω από το σπίτι ενός άνδρα, τον οποίο και εκτέλεσαν εν ψυχρώ.

-

Έξω από το σπίτι ενός 39χρονου στη Λεμεσό είχαν στήσει καρτέρι οι εκτελεστές του το βράδυ του Σαββάτου.

Ο Χρίστος Χαριλάου βγήκε από το σπίτι του για να αγοράσει φαγητό για την οικογένειά του και όταν επέστρεψε, δέχθηκε πυρά την ώρα που κατέβαινε από το αυτοκίνητό του.

Οι δράστες ή ο δράστης τον πυροβόλησε αρκετές φορές με πυροβόλο όπλο, τραυματίζοντας τον θανάσιμα. Την εκτέλεση αντιλήφθηκε η γυναίκα του θύματος, η οποία βρισκόταν στο σπίτι με τα δύο ανήλικα παιδιά τους.

Επί τόπου έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν τη σκηνή και διεξάγουν έρευνες σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν οι δράστες, οι οποίοι παραμένουν άφαντοι.

Όπως ανέφερε σε πρώτες δηλώσεις του, ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Λεμεσού και υπεύθυνος του ΤΑΕ, Λευτέρης Κυριάκου, με την άφιξη της Αστυνομίας στην περιοχή, διαπιστώθηκε ότι υπήρχε τραυματισμένο πρόσωπο από πυροβολισμούς.

«Στο μέρος αφίχθηκε ασθενοφόρο του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού. Διαπιστώθηκε ότι ο 39χρονος δεν είχε ζωτικές ενδείξεις και αμέσως η σκηνή αποκλείστηκε και ξεκινήσαμε εξετάσεις», ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις από τη σκηνή του εγκλήματος ο κ. Κυριάκου. Όπως είπε, «αυτό που προκύπτει είναι ότι το πρόσωπο αυτό, μόλις αποβιβάστηκε από το όχημα του δέχτηκε αριθμό πυροβολισμών, με αποτέλεσμα να πέσει αιμόφυρτος στο έδαφος. Είναι πολύ νωρίς για περαιτέρω ενημέρωση, γίνονται εξετάσεις».

Αυτοψία στη σκηνή και τη σορό του θύματος διενήργησαν η Επικεφαλής της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, Αγγελική Παπέττα και ο ιατροδικαστής Ορθόδοξος Ορθοδόξου.

Ειδήσεις σήμερα:

Σύρος – Τροχαίο: Μοτοσικλετιστής εκτοξεύτηκε από ύψος 20 μέτρα (εικόνες)

Πανελλαδικές: Αυλαία για τα γενικά μαθήματα

Γιάννης Μαρκόπουλος: Η διαδρομή του μεγάλου συνθέτη