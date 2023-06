Πολιτική

Εκλογές - Δήμος Αθηναίων: Νέο πρόστιμο σε κόμμα για αφισορύπανση

Μετά το ΜέΡΑ25, ακόμη ένα κόμμα θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμο δεκάδων χιλιάδων ευρώ, για παράνομα τοποθετημένες προεκλογικές αφίσες.

Πρόστιμο ύψους 21.600 ευρώ επέβαλε ο Δήμος Αθηναίων στο ΚΚΕ για ρύπανση με προεκλογικές αφίσες σε κεντρικούς δρόμους και πλατείες της πόλης. Πρόκειται για το δεύτερο -κατά σειρά- πρόστιμο που επιβάλλεται σε πολιτικό κόμμα, ύστερα από αυτό που αντίστοιχα βεβαιώθηκε την περασμένη Παρασκευή στο ΜεΡΑ25, ύψους 15.900 ευρώ, για αφισορύπανση με προεκλογικό υλικό, αφίσες και φυλλάδια.

Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες του δήμου διαπίστωσαν παράνομα τοποθετημένες προεκλογικές αφίσες του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στις οδούς Πανεπιστημίου, Πατησίων, Χαλκοκονδύλη, Ακαδημίας και πλατεία Κάνιγγος.

Υπενθυμίζεται ότι με πρωτοβουλία της δημοτικής αρχής, στον κανονισμό καθαριότητας που επικαιροποιήθηκε και εγκρίθηκε το 2022 από το δημοτικό συμβούλιο, περιλαμβάνεται πρόβλεψη για επιβολή χρηματικού προστίμου: Με βάση τον νέο αυτόν κανονισμό, οι υπηρεσίες του δήμου έχουν την υποχρέωση όχι μόνο να απομακρύνουν τις παράνομα τοποθετημένες αφίσες, αλλά και να επιβάλουν το σχετικό πρόστιμο για αυθαίρετη ρύπανση -όπως έγινε και στις δύο περιπτώσεις.

Κατά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου τον περασμένο Μάιο, ο Δήμος Αθηναίων είχε καλέσει όλα τα πολιτικά κόμματα που μετέχουν στις εκλογές να σεβαστούν τον προβλεπόμενο κανονισμό. Σε περιπτώσεις μάλιστα κατά τις οποίες διαπιστώθηκε παράβαση, ο δήμος είχε προχωρήσει σε συστάσεις προς τους υπεύθυνους των κομμάτων.

Σημειώνεται ότι από τον Μάιο έχουν παραχωρηθεί στα κόμματα -ατελώς- δημόσιοι χώροι για χρήση προεκλογικών περιπτέρων, καθώς επίσης και 450 στέγαστρα σε στάσεις για ανάρτηση του προεκλογικού υλικού.

