Εκλογές - Μητσοτάκης από Λέρο: Δεν είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε μόνιμα σε ένταση με την Τουρκία (εικόνες)

Στόχος μας να γράφει «5» μπροστά το ποσοστό μας στις εκλογές της 25ης Ιουνίου στα Δωδεκάνησα, είπε χαρακτηριστικά.

Μήνυμα φιλίας προς την Τουρκία έτεινε από τη Λέρο, ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης, λέγοντας ότι οι δύο χώρες δεν είναι καταδικασμένες να ζουν μόνιμα σε ένταση. Όπως είπε: «Θέλω και εδώ από τα Δωδεκάνησα, από την ακριτική Λέρο, να ξαναστείλω στην Τουρκία ένα μήνυμα φιλίας. Δεν είμαστε καταδικασμένοι, φίλες και φίλοι, να ζούμε μονίμως σε ένταση με την Τουρκία. Αλλά για να μπορέσουμε να επιλύσουμε το ένα βασικό ζήτημα το οποίο αποτελεί την κύρια διαφορά μας με την Τουρκία, που δεν είναι άλλο από την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, πρέπει να συμφωνήσουμε ότι το ζήτημα αυτό μπορεί να επιλυθεί μόνο με σχέσεις καλής γειτονίας και με γνώμονα το Διεθνές Δίκαιο.

Κανένας Έλληνας Πρωθυπουργός και σε καμία περίπτωση εγώ προσωπικά δεν είμαι διατεθειμένος να βάλω στο τραπέζι της συζήτησης θέματα τα οποία είναι έξω από την ατζέντα των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Ζητήματα αποστρατικοποίησης των νησιών, ζητήματα κυριαρχίας, κυριαρχικών δικαιωμάτων, είναι έξω από το πλαίσιο της συζήτησης με την Τουρκία.

Όμως, φίλες και φίλοι, δεν έχουμε ταυτόχρονα και αυταπάτες. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η εξωτερική πολιτική των χωρών δεν αλλάζει από τη μια στιγμή στην άλλη. Ναι, είμαστε ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι είδαμε μια μείωση στην ένταση τους τελευταίους μήνες ως προς τις παραβιάσεις και παραβάσεις του εναερίου χώρου μας, όμως δεν έχουμε αυταπάτες.

Τείνουμε χείρα φιλίας αλλά ταυτόχρονα εξακολουθούμε να ενισχύουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις μας. Εξακολουθούμε να προστατεύουμε τα σύνορά μας και εξακολουθούμε να οικοδομούμε πανίσχυρες συμμαχίες, που ισχυροποιούν το γεωπολιτικό αποτύπωμα της πατρίδας μας»

Ειδικότερα, ο ο κ.Μητσοτάκης είπε στη Λέρο:

Καλή σας μέρα, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Πρόεδρε, φίλες και φίλοι, με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα στη Λέρο, στα Δωδεκάνησα, πρωτίστως γιατί ήθελα να σας πω από καρδιάς ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ένα ευχαριστώ για τη στήριξή σας στη Νέα Δημοκρατία, σε εμένα προσωπικά, ένα ευχαριστώ γιατί εδώ στη Λέρο καταφέραμε και ξεπεράσαμε το 50%, ένα ποσοστό πρωτοφανές για τα δεδομένα της Νέας Δημοκρατίας. Ακουμπήσαμε το 50% σε όλα τα Δωδεκάνησα και ο στόχος μου είναι να γράφει «5» μπροστά το ποσοστό μας στις εκλογές της 25ης Ιουνίου.

Πρέπει να σας πω ότι για εμένα αυτή η εκλογική επιτυχία μας ήταν μία επιβράβευση μιας μεγάλης προσπάθειας, την οποία ξεκινήσαμε τον Ιούλιο του 2019, εν μέσω εξαιρετικά αντίξοων συνθηκών. Καταφέραμε και κρατήσαμε την πατρίδα μας ασφαλή, καταφέραμε και βάλαμε την οικονομία μας σε μια τροχιά ανάπτυξης. Εδώ εξάλλου, στα Δωδεκάνησα, στο Νότιο Αιγαίο, είναι κάτι το οποίο το βλέπετε και το διαπιστώνετε. Η οικονομία πηγαίνει καλύτερα, είστε η μόνη Περιφέρεια της χώρας η οποία έχει σημαντική αύξηση πληθυσμού κι αυτό κάτι λέει για τις προοπτικές σας και για την επόμενη μέρα, την οποία έχουμε νομίζω όλοι μας το δικαίωμα να την ατενίζουμε, πια, με πολύ μεγαλύτερη αισιοδοξία.

Ξέρετε ότι σκύψαμε, αυτά τα τέσσερα χρόνια, πάνω στα προβλήματα των νησιών μας. Λύσαμε πολλές εκκρεμότητες, πάντα σε άριστη συνεργασία με την Περιφέρεια. Δεν είπα ότι λύσαμε όλα τα προβλήματα, αλλά πιστεύω ότι η κατάσταση συνολικά στα νησιά μας είναι πολύ καλύτερη απ’ ό,τι ήταν το 2019. Αυτό το επιβράβευσαν οι πολίτες στην κάλπη της 21ης Μαΐου. Και βέβαια, εκτός από τη μεγάλη πρόοδο την οποία κάναμε στο μέτωπο της οικονομίας, κληθήκαμε να διαχειριστούμε πολλές μεγάλες κρίσεις, ξεκινώντας με τον κορονοϊό, μετά μία πρωτοφανή ενεργειακή κρίση, με τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά βέβαια κληθήκαμε να διαχειριστούμε και έναν πολύ επιθετικό γείτονα.

Πιστεύω ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια η Ελλάδα ενισχύθηκε και υπερασπίστηκε την κυριαρχία της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα με αυτοπεποίθηση και αποτελεσματικότητα. Και βέβαια, επειδή θυμάμαι καλά και την κατάσταση η οποία επικρατούσε στα νησιά στο μέτωπο του προσφυγικού -όχι μόνο στο Βόρειο Αιγαίο, αλλά κι εδώ στα δικά σας τα νησιά-, θυμάστε ότι όταν είχα έρθει να σας μιλήσω το 2019 στη Ρόδο, σας είχα πει «δεσμεύομαι ότι θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημά του προσφυγικού στη ρίζα του» και το λύσαμε το πρόβλημα.

Το λύσαμε το πρόβλημά του προσφυγικού, περιορίσαμε στο ελάχιστο τις μεταναστευτικές ροές, δημιουργήσαμε σύγχρονες δομές στα νησιά μας. Καταφέραμε και αγωνιστήκαμε -και δεν ήταν καθόλου εύκολο- να κρατήσουμε τον χαμηλό ΦΠΑ στα πέντε νησιά στα οποία υπήρχαν και υπάρχουν δομές υποδοχής προσφύγων.

Θέλω να σας μεταφέρω πόσο σημαντικό είναι αυτή η πολιτική, μία πολιτική εθνικής αυτοπεποίθησης, να μπορεί να συνεχιστεί και την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές. Αυτό το οποίο χρειάζεται σήμερα περισσότερο απ’ όλα ο τόπος είναι μια σταθερή κυβέρνηση. Και για να έχει αυτή τη σταθερή κυβέρνηση πρέπει στις επόμενες εκλογές η Νέα Δημοκρατία να έχει μία ασφαλή πλειοψηφία στη Βουλή. Και θα την έχει. Θα την είχε ήδη, προσέξτε, εάν δεν ίσχυε στις προηγούμενες εκλογές το εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής. Θα είχαμε ήδη σήμερα μια ισχυρή πλειοψηφία, θα είχαμε μια σταθερή κυβέρνηση. Δεν πειράζει, θα χρειαστούμε έναν «δεύτερο γύρο».

Θα την έχουμε την ισχυρή κυβέρνηση μετά την κάλπη της 25ης Ιουνίου. Διότι χρειαζόμαστε μια ισχυρή κυβέρνηση για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και την εξωτερική πολιτική την οποία ασκήσαμε τα τελευταία χρόνια απέναντι στην Τουρκία. Θέλω και εδώ από τα Δωδεκάνησα, από την ακριτική Λέρο, να ξαναστείλω στην Τουρκία ένα μήνυμα φιλίας. Δεν είμαστε καταδικασμένοι, φίλες και φίλοι, να ζούμε μονίμως σε ένταση με την Τουρκία. Αλλά για να μπορέσουμε να επιλύσουμε το ένα βασικό ζήτημα το οποίο αποτελεί την κύρια διαφορά μας με την Τουρκία, που δεν είναι άλλο από την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, πρέπει να συμφωνήσουμε ότι το ζήτημα αυτό μπορεί να επιλυθεί μόνο με σχέσεις καλής γειτονίας και με γνώμονα το Διεθνές Δίκαιο.

Κανένας Έλληνας Πρωθυπουργός και σε καμία περίπτωση εγώ προσωπικά δεν είμαι διατεθειμένος να βάλω στο τραπέζι της συζήτησης θέματα τα οποία είναι έξω από την ατζέντα των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Ζητήματα αποστρατικοποίησης των νησιών, ζητήματα κυριαρχίας, κυριαρχικών δικαιωμάτων, είναι έξω από το πλαίσιο της συζήτησης με την Τουρκία.

Όμως, φίλες και φίλοι, δεν έχουμε ταυτόχρονα και αυταπάτες. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η εξωτερική πολιτική των χωρών δεν αλλάζει από τη μια στιγμή στην άλλη. Ναι, είμαστε ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι είδαμε μια μείωση στην ένταση τους τελευταίους μήνες ως προς τις παραβιάσεις και παραβάσεις του εναερίου χώρου μας, όμως δεν έχουμε αυταπάτες. Τείνουμε χείρα φιλίας αλλά ταυτόχρονα εξακολουθούμε να ενισχύουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις μας. Εξακολουθούμε να προστατεύουμε τα σύνορά μας και εξακολουθούμε να οικοδομούμε πανίσχυρες συμμαχίες, που ισχυροποιούν το γεωπολιτικό αποτύπωμα της πατρίδας μας.

Για όλα αυτά και πολλά άλλα θα κληθούμε να ψηφίσουμε και πάλι στην κάλπη της 25ης Ιουνίου. Εγώ θέλω και εδώ από τη Λέρο, από τα Δωδεκάνησα, να σας ζητήσω να προσέλθουμε σε αυτή την κάλπη με τον ίδιο ενθουσιασμό. Με ψηλά τις σημαίες της παράταξής μας, με ψηλά τη σημαία της πατρίδας μας, διότι το χρώμα μας είναι το γαλάζιο, που είναι και το γαλάζιο της σημαίας μας, το γαλάζιο του Αιγαίου, το γαλάζιο του ουρανού. Να πετύχουμε τον στόχο να γράφει «5» μπροστά το ποσοστό μας στα Δωδεκάνησα, να εκλέξουμε και τέταρτο βουλευτή. Και θα το πετύχουμε.

Και μετά, μην έχετε καμιά αμφιβολία ότι όπως σκύψαμε τέσσερα χρόνια πάνω στα προβλήματα των νησιών, θα εξακολουθούμε να σας φροντίζουμε. Πάντα το λέω ότι χρέος μας είναι να στεκόμαστε κοντά στους συμπολίτες μας οι οποίοι βρίσκονται στις ακριτικές γωνιές της πατρίδας μας, αυτούς που φυλούν τα σύνορά μας. Να σας παρέχουμε δυνατότητα προκοπής, καλή υγεία. Ξέρετε τα βήματα τα οποία έχουν γίνει εδώ ήδη στο νοσοκομείο και ξέρω και τις ελλείψεις που υπάρχουν. Θα φροντίσουμε να επιλύσουμε και τα ζητήματα αυτά, αλλά κυρίως να δώσουμε τη δυνατότητα στα νέα παιδιά να γνωρίζουν ότι μπορούν να παραμείνουν στον τόπο τους, να εργαστούν εδώ και να προκόψουν.

Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα για την πατρίδα μας. Αυτό είναι ένα εθνικό στοίχημα για τα νησιά μας και να ξέρετε ότι τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Περάσαμε μεγάλες δυσκολίες, καβαλήσαμε πια το κύμα. Είμαστε πια σε πιο ήρεμα νερά και μπορούμε να ατενίζουμε το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία.

Γι’ αυτό θέλω να σας ζητήσω και πάλι τη στήριξή σας, την αγάπη σας, την εμπιστοσύνη σας στη Νέα Δημοκρατία. Να ξέρετε ότι όπως και το 2019, δεν θα διαψεύσουμε τις προσδοκίες σας. Θα πάμε καλύτερα, τα νησιά μας θα πάνε καλύτερα, τα Δωδεκάνησα θα πάνε καλύτερα, η Λέρος θα πάει πολύ καλύτερα.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας, για το χειροκρότημά σας, για την αγάπη σας και σας ευχαριστώ για τα εντυπωσιακά ποσοστά που μας δώσατε στην κάλπη της 21η Μαΐου. Πάμε να τα επαναλάβουμε, πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Λακκί, όπου συνομίλησε με κατοίκους και καταστηματάρχες στην τοπική αγορά.





