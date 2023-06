Κοινωνία

Κολωνός - 12χρονη: Aναγνώρισε τον παιδόφιλο της Ομόνοιας ως έναν από τους βιαστές της

Ο δικηγόρος της οικογένειας της 12χρονης, Απόστολος Λύτρας επιβεβαίωσε την είδηση. Τι αποκάλυψε η θεία της ανήλικης.

-

Σοκ προκαλεί η είδηση ότι η 12χρονη από τον Κολωνό αναγνώρισε στο πρόσωπο του 63χρονου παιδόφιλου που συνελήφθη χθες στην Ομόνοια ακόμη έναν εκ των βιαστών της. Υπενθυμίζεται ότι ο 63χρονος αφέθηκε ελεύθερος.

Ο δικηγόρος της οικογένειας της 12χρονης, Απόστολος Λύτρας, με δήλωσή του επιβεβαίωσε την είδηση:

Όπως ανέφερε ο κ. Λύτρας στο Star, «Η 12χρονη στην έκτη της κατάθεση είχε αναφέρει συγκεκριμένα πράγματα τα οποία οδήγησαν και στις 8 τελευταίες συλλήψεις, εκ των οποίων οι 7 προφυλακίστηκαν. Σε αυτή την κατάθεση, έχει αναφερθεί και σε τρία ακόμα άτομα τα οποία έχει φωτογραφήσει και είναι Έλληνες. Έχει αναφερθεί σε ένα περιστατικό με έναν αστυνομικό και έχει αναφέρει και κάποια στοιχεία για κάποια άλλα άτομα εκ των οποίων αναγνώρισε και τον 63χρονο. Τον έχει περιγράψει, δεν θυμάται το όνομά του. Τον αναγνώρισε βλέποντας την φωτογραφία του. Ξέρει μάλιστα και πού μένει». Ο Απόστολος Λύτρας προσέθεσε: «Όλα αυτά εδώ και μήνες, εγώ ο ίδιος πήγα και τα ανέφερα στην Ανακρίτρια, της είπαμε ότι η 12χρονη θέλει να πει κι άλλα στοχεία. Αλλά απέρριψε το αίτημά μας».

Αλλά και η θεία της 12χρονης αποκάλυψε πως η ανιψιά της, ανάμεσα σε άλλους άνδρες έχει αναγνωρίσει και τον 63χρονο που έπιασε η ΕΛ.ΑΣ. χθες στην Ομόνοια. Συγκεκριμένα, όπως είπε το «ραντεβού» τους δεν έγινε μέσα μηνυμάτων, οπότε δεν υπάρχει κάτι γραπτό, αλλά τον έχει αναγνωρίσει ως έναν εκ των ανδρών τους οποίους έχει συναντήσει. Μάλιστα, η ίδια είπε πως ο 63χρονος μετά το ραντεβού τους, την «έστειλε» και σε έναν ηλικιωμένο άνδρα.

