Πέθανε η Μαρία Γαρουφαλή

Θλίψη σκόρπισε το άγγελμα θανάτου της Μαρίας Γαρουφαλή

Θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο, καθώς έφυγε από τη ζωή η δημοσιογράφος Μαρία Γαρουφαλή σε ηλικία 66 ετών. Με ανακοίνωσή της η ΕΣΗΕΑ την αποχαιρετά και συλλυπείται τους οικείους της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ:

«Έφυγε» από τη ζωή το Σάββατο,10 Ιουνίου 2023 η δημοσιογράφος Μαρία Γαρουφαλή.

Η Μαρία Γαρουφαλή γεννήθηκε το 1957 στην Αθήνα και ήταν κόρη του διακεκριμένου δημοσιογράφου Τόλη Γαρουφαλή. Σπούδασε πολιτικές επιστήμες και κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα. Τη δημοσιογραφική της σταδιοδρομία ξεκίνησε το 1975 στην «Ελευθεροτυπία». Στη συνέχεια ήταν συνεργάτης στην ΕΡΤ1 και ρεπόρτερ και παρουσιάστρια στην ΕΡΤ 2 έως το 1980.Το 1981 ξεκίνησε η συνεργασία της με το « Έθνος» ενώ για πολλά χρόνια εργάστηκε στο Υπουργείο Τύπου καλύπτοντας θέματα οικολογίας. Εργάστηκε ακόμη στα περιοδικά «Ταχυδρόμος», «Ένα», «Εικόνες», ενώ υπήρξε ανταποκρίτρια του «NBC» και του «Associated Press». Τιμήθηκε με το Βραβείο Μπότση ενώ έλαβε δύο δημοσιογραφικές υποτροφίες για την Αμερική και την Ευρώπη. Πέρα από τη δημοσιογραφία η Μαρία Γαρουφαλή εξέδωσε δύο ποιητικές συλλογές, μυθιστορήματα και είχε πραγματοποιήσει ατομικές εκθέσεις ζωγραφικής.

Η Μαρία Γαρουφαλή υπήρξε μία ευγενής και καλλιεργημένη συνάδελφος, η οποία διακρίθηκε στον επαγγελματικό στίβο ενώ παράλληλα παρουσίασε πνευματικό έργο που διακρινόταν για την ευαισθησία του. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποχαιρετά την καλή συνάδελφο και συλλυπείται θερμά τους οικείους της.

Η κηδεία της Μαρίας Γαρουφαλή θα γίνει αύριο, Τρίτη, 13 Ιουνίου 2023 στις 11:30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης στο Κοιμητήριο Ζωγράφου. Παράκληση της οικογένειας της εκλιπούσης είναι, αντί στεφάνων, να κατατεθούν χρήματα στη μνήμη της στο «Χαμόγελο του Παιδιού».

