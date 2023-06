Πολιτική

Εκλογές - Δικαστήρια: Αναστολή στη λειτουργία τους

Αναστέλλεται η λειτουργία των δικαστηρίων ενόψει των βουλευτικών εκλογών. Πόσο θα παραμείνουν κλειστά.

Με εγκύκλιο του Υπηρεσιακού Υπουργού Δικαιοσύνης, ενόψει της διενέργειας των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023, αναστέλλονται οι εργασίες των δικαστηρίων της Χώρας από την Τετάρτη, 21η Ιουνίου 2023 έως και την Τετάρτη, 28η Ιουνίου 2023.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο:

Οι ποινικές δίκες που θα αρχίσουν στο ακροατήριο πριν από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής και δεν θα περατωθούν την ίδια ημέρα, συνεχίζονται μετά την ημερομηνία λήξης της αναστολής.

Εξαιρείται της αναστολής η περίπτωση εκδίκασης κακουργημάτων ή πλημμελημάτων ανηλίκων που, αν τα τελούσε ενήλικος, θα ήσαν κακούργημα, σε περιπτώσεις που επίκειται λήξη του ανωτάτου ορίου προσωρινής κράτησης των κατηγορουμένων. Όταν υφίσταται κίνδυνος παραγραφής οι αρμόδιοι Εισαγγελείς επαναπροσδιορίζουν τις υποθέσεις στη συντομότερη εφικτή δικάσιμο μετά τη λήξη της αναστολής.

Ζητήματα λειτουργίας των δικαστηρίων σχετικά με την αυτόφωρη διαδικασία και τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων ιδίως, θα ρυθμιστούν με επιμέρους αποφάσεις των διοικήσεων των οικείων δικαστηρίων.

Η λειτουργία των έμμισθων υποθηκοφυλακείων αναστέλλεται για την Παρασκευή, 23 Ιουνίου και τη Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2023.

