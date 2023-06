Πολιτισμός

Γιάννης Μαρκόπουλος: Πότε θα γίνει η κηδεία του

Η εξόδιος ακολουθία του συνθέτη και το λαϊκό προσκύνημα που θα προηγηθεί. Η «αντιδικία» για την ταφή του.

Την Πέμπτη θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία του Γιάννη Μαρκόπουλου, όπως ανακοινώθηκε από την οικογένειά του, ενώ θα προηγηθεί λαϊκό προσκύνημα στη σορό του.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της οικογένειας: «Η εξόδιος ακολουθία του αγαπημένου μας Γιάννη Μαρκόπουλου θα τελεστεί την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023 και ώρα 17.00 στο Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών.

Για το τελευταίο αντίο, η σορός θα βρίσκεται στο Παρεκκλήσι της Μητροπόλεως Ναό από τις 12.00 το μεσημέρι της ίδιας μέρας και μέχρι τις 16.00.

Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Παπάγου. Βασιλική και Λένγκα Μαρκοπούλου».

Προηγουμένως, ο Δήμος Ηρακλείου δια της αντιδημάρχου Πολιτισμού είχε καταθέσει το αίτημα στην οικογένεια του εκλιπόντος η ταφή του να γίνει στο Ηράκλειο όπου είχε γεννηθεί ωστόσο η οικογένεια αρνήθηκε καθώς αποφασίστηκε να ταφεί στο κοιμητήριο Παπάγου όπου ζει η σύζυγός του Βασιλική Λαβίνα.

Σύμφωνα με την αντιδήμαρχο Πολιτισμού ο Μαρκόπουλος είχε ζητήσει να ταφεί σε σημείο που να «βλέπει» θάλασσα όμως θα απαιτούσε χρονοβόρα διαδικασία για άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού εάν επρόκειτο να γίνει χρήση των Ενετικών Τειχών του Ηρακλείου. Σύμφωνα με την Αριστέα Πλεύρη, την αρμόδια αντιδήμαρχο, τελευταία επιθυμία του μουσικοσυνθέτη ήταν να ταφεί στη γενέτειρά του, στο Ηράκλειο.

