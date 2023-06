Τεχνολογία - Επιστήμη

Ελβετία: Μαζική επίθεση από χάκερς

Επιχειρήσεις επλήγησαν μαζικά από κυβερνοεπιθέσεις. Τι ζητούσαν.

Η ελβετική ομοσπονδιακή διοίκηση υπέστη κυβερνοεπίθεση σήμερα το πρωί, η οποία εμποδίζει την πρόσβαση σε επίσημους ιστοτόπους και σε ορισμένες συνδεόμενες με αυτήν επιχειρήσεις, ανακοίνωσε η κυβέρνηση σε ανακοίνωση.

Την ευθύνη για την επίθεση αυτή, υπό τη μορφή της άρνησης υπηρεσίας (DDoS) που εμποδίζει την πρόσβαση σε ιστοτόπους κατακλύζοντάς τους με αιτήματα, ανέλαβε η ομάδα "No name" που ήταν υπεύθυνη για παρόμοια επίθεση την περασμένη εβδομάδα στον ιστότοπο του ελβετικού κοινοβουλίου, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

"Οι ειδικοί της ομοσπονδιακής διοίκησης παρατήρησαν άμεσα την επίθεση και λαμβάνουν μέτρα προκειμένου να αποκαταστήσουν το ταχύτερο δυνατό την πρόσβαση στους διαδικτυακούς ιστοτόπους και στις εφαρμογές".

Το Εθνικό Κέντρο Κυβερνοασφάλειας ηγείται της έρευνας, σύμφωνα με την κυβερνητική ανακοίνωση η οποία όμως δεν αναφέρει προσώρας καμία λεπτομέρεια για τους χάκερ της "No name".

Το Κέντρο "αναλύει την επίθεση μαζί με τις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες και καθορίζει τα κατάλληλα μέτρα", υπογραμμίζουν ακόμη οι αρχές που διευκρινίζουν πως στις επιθέσεις DDoS δεν χάνονται δεδομένα.

Στις αρχές Ιουνίου, οι ελβετικές αρχές είχαν αναφέρει πως ερευνούσαν μια άλλη κυβερνοεπίθεση εναντίον ενός παρόχου υπηρεσιών, στους πελάτες του οποίου περιλαμβάνονται πολλά τμήματα της ομοσπονδιακής και καντονιακής διοίκησης, περιλαμβανομένου του στρατού και της ομοσπονδιακής αστυνομίας.

Η επίθεση της ομάδας χάκερ PLAY έθεσε στο στόχαστρο την επιχείρηση Xplain AG, μια ελβετική εταιρία που ειδικεύεται σε λύσεις πληροφορικής στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας.

Επρόκειτο στην περίπτωση εκείνη για επίθεση λυτρισμικού (ransomware) κατά την οποία οι χάκερ κρυπτογραφούν τα πληροφοριακά δεδομένα του θύματός τους και για να τα καταστήσουν εκ νέου προσβάσιμα ζητούν λύτρα. Η PLAY είχε δημοσιοποιήσει ένα μέρος των κλεμμένων δεδομένων προκειμένου να αυξήσει την πίεση.

Ο διευθυντής της Xplain Αντρέας Λόβινγκερ είχε δηλώσει στο AFP πως η εταιρία δεν είχε καμία επαφή με τους κυβερνοπειρατές και πως αρνείτο να πληρώσει λύτρα.

Πρόσφατα, δύο ελβετικά μέσα ενημέρωσης, η CH Media και η NZZ, είχαν επίσης τεθεί στο στόχαστρο της PLAY.

