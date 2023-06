Υγεία - Περιβάλλον

Αλμυρός: Οχιά τον τσίμπησε μόλις σήκωσε πέτρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυξημένα είναι τα περιστατικά από τσιμπήματα φιδιών το τελευταίο διάστημα. Η συμβουλή του ειδικού.

-

Κάθε εβδομάδα στο Νοσοκομείο του Βόλου αντιμετωπίζονται δύο περιστατικά με τσιμπήματα φιδιών και χθες το πρωί συναγερμός σήμανε στο Τμήμα Επειγόντων με την εισαγωγή ενός 70χρονου, που μεταφέρθηκε από το Κέντρο Υγείας. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από το Κέντρο Υγείας Αλμυρού, ο 70χρονος σήκωσε πέτρα στο κτήμα του την ώρα που έκανε αγροτικές εργασίες και τον τσίμπησε οχιά.

“Σταθεροποιήσαμε αμέσως τον ηλικιωμένο γιατί από το τσίμπημα οχιάς που είναι το μόνο δηλητηριώδες φίδι που έχουμε στην Ελλάδα , ελλοχεύουν κίνδυνοι. Ο άνθρωπος είναι σταθερός και θα πάρει εξιτήριο, αλλά χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Φέτος για πρώτη φορά στα χρονικά έχουμε μεγάλη έξαρση περιστατικών με τσιμπήματα φιδιών. Κατά μέσο όρο αντιμετωπίζουμε δύο περιστατικά την εβδομάδα. Τσιμπήματα οχιάς είχαμε δύο σε 12 ημέρες και είμαστε σε εγρήγορση.

Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα είναι τα τσιμπήματα σκορπιών και χθες στην εφημερία είχαμε τρία περιστατικά. Ήταν άνθρωποι ηλικίας, 40-50 ετών. Ένας πολίτης που ήρθε στο ΤΕΠ δαγκώθηκε από σκορπιό την ώρα που έβαζε το παπούτσι του.

Με τα φίδια πάντως ο οι πολίτες πρέπει να προσέχουν, ειδικά αυτή την περίοδο που κάνουν αγροτικές εργασίες και επισκέπτονται τα εξοχικά τους”, δήλωσε ο Διευθυντής του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών κ. Ηλίας Καραμέτος στα gegonota.news.

“Οι οχιές στην Ελλάδα δεν διαθέτουν τόσο ισχυρό δηλητήριο που να μπορεί να σκοτώσει έναν άνθρωπο σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Το δηλητήριό τους έχει κυτταρολυτική και όχι νευροτοξική δράση και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει χρόνος για μεταφορά στο νοσοκομείο και αυτό γιατί χρειάζονται κάποια 24ωρα χωρίς νοσηλεία για να χάσει κάποιος τη ζωή του μετά από δάγκωμα οχιάς στην Ελλάδα.

Προσωπικά συστήνω ψυχραιμία, αν και καταλαβαίνω πως εκείνη την ώρα κυριαρχεί ο φόβος.

Ο πανικός όμως αυξάνει την πιθανότητα μιας λάθος αντίδραση και στην περίπτωση που το δάγκωμα προέλθει από οχιά, θα υπάρξει επιβάρυνση της κατάστασης αλλά και του καρδιακού ρυθμού κάτι που επιταχύνει την κυκλοφορία του δηλητηρίου, αυξάνει το ρυθμό του μεταβολισμού και την εξέλιξη των συμπτωμάτων. Δεν πρέπει κανείς να αρχίσει να τρέχει σε αναζήτηση βοήθειας. Θα πρέπει να καλέσει βοήθεια και να περιμένει, χωρίς να πειράζει καθόλου το σημείο του δαγκώματος. Στο Νοσοκομείο έχουμε ετοιμότητα και λόγω του γεγονότος ότι τα περιστατικά δείχνουν πρωτοφανή αύξηση βρισκόμαστε σε επιφυλακή για να βοηθήσουμε”, τόνισε ο κ. Καραμέτος.

Πηγή: gegonota.news

Ειδήσεις σήμερα:

Κορυδαλλός - Διπλή εκτέλεση: το αυτοκίνητο των δολοφόνων (ντοκουμέντο)

Ρόδος: “Έσπασαν” τα ισόβια για τον δολοφόνο του Ιωάννη Μαλλιάκα

Τροχαίο: Εκτροπή οχήματος με γουρούνια (εικόνες)