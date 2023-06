Κοινωνία

ΕΛΑΣ: Μαφιόζικες επιθέσεις σε βάρος τους καταγγέλουν εν ενεργεία Αξιωματικοί

Αξιωματικοί της ΕΛΑΣ απέστειλαν ανοιχτή επιστολή στονΥπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας. Τι είναι αυτό που ζητούν.

Επιστολή προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Χαράλαμπο Λαλούση, τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Φίλιππο Σπυρόπουλο

και τον Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Λάζαρο Μαυρόπουλο απέστειλαν αξιωματικοί της ΕΛΑΣ, αναφερόμενοι σε "μαφιόζικες" - όπως τις αναφέρουν- επιθέσεις σε εν ενεργεία αστυνομικούς και ζητώντας την προστασία των ίδιων και των οικογενειών τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση



Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Αξιότιμε Αρχηγέ,

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε και παράλληλα να αναδείξουμε τα όσα -με μεγάλη έκπληξη- περιήλθαν σε γνώση της Ένωσής μας και αφορούν μία σειρά κλιμακούμενων εγκληματικών ενεργειών - δολιοφθορών, που έχουν συμβεί τους τελευταίους μήνες σε βάρος συναδέλφων μας Αξιωματικών, συγκεκριμένης Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Δυστυχώς, εν έτει 2023, ζώντας σε μία εποχή όπου ο σεβασμός του κράτους δικαίου είναι ουσιώδους σημασίας για την ίδια την λειτουργία του, πληροφορούμαστε αδιανόητες και πρωτοφανείς γκανγκστερικές - μαφιόζικες επιθέσεις, σε βάρος εν ενεργεία Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, που παραπέμπουν μάλιστα σε σενάρια χολιγουντιανών ταινιών, αλλά και σε πρακτικές της εγκληματικής οργάνωσης «Κόζα Νόστρα».

Συγκεκριμένα οι εγκληματικές ενέργειες σε βάρος των συναδέλφων μας φέρεται να έλαβαν χώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα και δη εντός χρονικού διαστήματος λίγων μηνών, ως εξής:

Πριν από οχτώμήνες περίπου, έλαβε χώρα εγκληματική ενέργεια σε βάρος αξιωματικού της συγκεκριμένης υπηρεσίας και συγκεκριμένα προκλήθηκε δολιοφθορά στο σύστημα τροφοδότησης καυσίμου (κόβοντας το σωληνάκι καυσίμου) στην ιδιωτικής χρήσης δίκυκλη μοτοσυκλέτα του.

Πριν από τέσσερις μήνες περίπου, σε βάρος έτερου αξιωματικού της ίδιας Υπηρεσίας της Ασφάλειας, προκλήθηκε δολιοφθορά με παρέμβαση στο σύστημα πέδησης των εμπρόσθιων τροχών στο ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητό του.

Πριν από ένα μήνα περίπου, έλαβε χώρα πρωτοφανή ενέργεια σε βάρος ανώτερου αξιωματικού, ομοίως της ίδιας Υπηρεσίας, ήτοι, σημαντικές φθορές και καταστροφή με βανδαλιστικό τρόπο των δενδροκαλλιεργειών, ιδιοκτησίας αυτού και της οικογένειάς του (στον τόπο καταγωγής του), ζημία η οποία εκτιμάται σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Πριν από επτά μήνες περίπου, έλαβε χώρα εγκληματική ενέργεια σε βάρος αξιωματικού της συγκεκριμένης υπηρεσίας και συγκεκριμένα προκλήθηκε δολιοφθορά στο σύστημα τροφοδότησης καυσίμου (κόβοντας το σωληνάκι καυσίμου) στην ιδιωτικής χρήσης δίκυκλη μοτοσυκλέτα του.

Πριν από λίγες ημέρες, σε βάρος του ίδιου προαναφερόμενου αξιωματικού πραγματοποιήθηκε δόλιος εγκληματικός εμπρησμός στην ιδιωτικής χρήσης δίκυκλη μοτοσυκλέτα του, που βρίσκονταν σταθμευμένη κάτω από την οικία όπου διαμένει με την οικογένειά του, η οποία καταστράφηκε ολοσχερώς.



Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να υπερτονίσουμε την επαγγελματική και ηθική ακεραιότητα των εν λόγω αξιωματικών, οι οποίοι λειτουργώντας απρόσκοπτα και αμερόληπτα πασχίζουν, με τα όσα μέσα διαθέτουν, για την πάταξη της εγκληματικότητας, συμβάλλοντας στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, χαίροντες του σεβασμού και της εκτίμησης τόσο των προϊσταμένων τους όσο και των λοιπών συναδέλφων τους. Γίνεται ιδιαίτερη μνεία στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη Υπηρεσία, εξ αντικειμένου της, ερευνά σοβαρές υποθέσεις οι οποίες δεν αφορούν μικροεγκληματικότητα και διενέξεις μεταξύ πολιτών, αλλά πίσω από τις διερευνώμενες υποθέσεις συνήθως κρύβονται ισχυρά οικονομικά -και όχι μόνο- συμφέροντα και πιθανόν άνθρωποι που κατέχουν θέσεις.

Οι εν λόγω Αξιωματικοί βρέθηκαν στο στόχαστρο κακοποιών, προφανώς, λόγω των ιδιαίτερων υποθέσεων που χειρίζονται, οι οποίες τυγχάνει χρονικά να συμπίπτουν με τις εν λόγω εγκληματικές ενέργειες σε βάρος τους, οι οποίες, μάλιστα, βαίνουν κλιμακούμενες. Επισημαίνεται δε, ότι κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, κάποιες από αυτές τις υποθέσεις, η έρευνα των οποίων χρονικά συμπίπτει με τις εν λόγω δολιοφθορές απασχόλησαν ευρέως τα Μ.Μ.Ε.



Αξιότιμοι κ. Υπουργοί και αξιότιμε Αρχηγέ,

Με την παρούσα επιστολή, ζητάμε την παρέμβασή σας ώστε, αφενός να προστατευτούν οι εν λόγω αξιωματικοί (και οι οικογένειες αυτών) και να συνεχίσουν απρόσκοπτα το έργο τους που φέρεται τόσο πολύ να ενοχλεί… και αφετέρου να διαταχθούν και να πραγματοποιηθούν έρευνες σε βάθος των αρμόδιων Υπηρεσιών και ελεγκτικών μηχανισμών του Σώματος (Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας), ακόμη και για τυχόν εμπλοκή, σε όλες αυτές τις εγκληματικές ενέργειες, είτε εν ενεργεία, είτε εν αποστρατεία αστυνομικών, με παράλληλη ενημέρωση των αρμόδιων Εισαγγελικών Αρχών.

Ερωτήματα γεννώνται για το πώς περιέρχονται σε γνώση των φυσικών αυτουργών των προαναφερόμενων εγκληματικών ενεργειών, πληροφορίες με λεπτομέρειες της ιδιωτικής ζωής εν ενεργεία Αξιωματικών του Σώματος, πολλώ δε μάλλον μιας ειδικής Υπηρεσίας, όπως η αναφερόμενη. Προκύπτουν, ναι ή όχι, εν ενεργεία ή εν αποστρατεία αστυνομικοί που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση (πόσω μάλλον σχέση εξάρτησης, πάσης φύσεως) με τους εν λόγω ερευνώμενους, από την συγκεκριμένη Υπηρεσία όπου υπηρετούν οι παθόντες Αξιωματικοί; Εάν ναι, επιβάλλεται η άμεση απομάκρυνση τους από τις τυχόν θέσεις που κατέχουν και που τους επιτρέπουν την τυχόν πρόσβαση στις ως άνω προσωπικές πληροφορίες, καθώς η παροχή αυτών μπορεί να αποβεί μοιραία, τόσο για την σωματική ακεραιότητα όσο και για την ίδια την ζωή συναδέλφων μας.

Είναι πολύ σημαντικό οι ενέργειες των αρμοδίων να χαρακτηριστούν από αποφασιστικότητα, διεισδυτικότητα και δυναμικότητα, ώστε να αποκαλυφθούν οι φυσικοί αυτουργοί των εν λόγω εγκληματικών ενεργειών, μα προπάντων οι ηθικοί αυτουργοί αυτών, καθώς τυχόν κωλυσιεργία ή επιφανειακή έρευνα αυτών, θα δώσει το έναυσμα για αποθράσυνση των εν λόγω εγκληματικών στοιχείων, φτάνοντας δυνητικά στο σημείο να θρηνήσουμε όχι μόνο υλικά αγαθά αλλά ακόμη και συναδέλφους. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επιτρέψουμε σε εγκληματικά στοιχεία να λειτουργούν υπό καθεστώς απειλών και τρομοκρατίας, προς εξυπηρέτηση των όποιων εγκληματικών τους δραστηριοτήτων, ειδικά όταν αποδέκτες αυτών είναι αστυνομικοί, ήτοι, όργανα επιβολής του νόμου και οι κατεξοχήν εκφραστές άσκησης της δημόσιας εξουσίας, καθώς έτσι καταλύεται κάθε δημοκρατική έννοια και αξία μέσα σε ένα ευνομούμενο κράτος.



Μετά τιμής,

για το Διοικητικό Συμβούλιο,

Ο Πρόεδρος, Α/Α' Ψαρογιάννης Ιωάννης

Ο Γενικός Γραμματέας, Α/Β' Γιαρισκάνης Πέτρος

