Καλαμάτα: Διασωληνωμένος ο 15χρονος από το τροχαίο με το ηλεκτρικό πατίνι (εικόνες)

Στο νοσοκομείο Καλαμάτας, αλλά ελαφρύτερα τραυματισμένη η κοπέλα που ήταν μαζί του στο τροχαίο. Δείτε το βίντεο με τη συγκλονιστική στιγμή της σύγκρουσης.

Διασωληνωμένος, αλλά σε σταθερή κατάσταση είναι ο 15χρονος που τραυματίστηκε σε τροχαίο στην Καλαμάτα, όταν το ηλεκτρικό πατίνι στο οποίο βρισκόταν με συνομήλική του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.

Τα δύο παιδιά διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Καλαμάτας. Η 15χρονη τραυματίστηκε ελαφρύτερα, ενώ το αγόρι είχε επικοινωνία αρχικά με τους γιατρούς, αλλά επειδή διαπιστώθηκε απώλεια συνείδησης, αποφασίστηκε η διασωλήνωσή του.

Έτσι οι γιατροί αποφάσισαν τη διακομιδή του 15χρονου σε νοσοκομείο της Αθήνας, κάτι που έγινε τα ξημερώματα της Τετάρτης με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Το παιδί έχει πολλές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, αλλά δεν φαίνεται να κινδυνεύει η ζωή του.

Πώς έγινε το τροχαίο

Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσίευσε η ΕΡΤ, τα δύο παιδιά επιβαίνουν στο πατίνι και στην διασταύρωση των οδών Κρήτης και Εθνικού Σταδίου συνεχίζουν την πορεία τους χωρίς να ελέγξουν αν περνά διερχόμενο όχημα με αποτέλεσμα να τα παρασύρει το αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη σύγκρουση το πατίνι με το αγόρι κατέληξε κάτω από το αυτοκίνητο, ενώ το κορίτσι χτύπησε πάνω στο παρμπρίζ του οχήματος.

