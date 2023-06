Υγεία - Περιβάλλον

“Ζήσε αλλιώς” - Μαρία Ιωαννίδου: Η εξομολόγηση για τον καρκίνο του μαστού (βίντεο)

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι και την Τρίτη η θεματολογία της εκπομπής του ΑΝΤ1, με την Σοφία Αλιμπέρτη. Πάρτε μία "γεύση" από το σημερινό επεισόδιο.

Η Σοφία Αλιμπέρτη, υποδέχεται στο πλατό του «ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ» την αγαπημένη ηθοποιό Μαρία Ιωαννίδου, η οποία αποκαλύπτει πώς βίωσε την περιπέτειά της με τον καρκίνο του μαστού.

Δείτε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη της Μαρίας Ιωαννίδου που θα προβληθεί σήμερα στο «ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ»:

Το «ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ» βασίζεται στο επιτυχημένο format του εξωτερικού, «DR. OZ», που είναι από τις μακροβιότερες εκπομπές της τηλεόρασης με ζωντανό κοινό και έρχεται, καθημερινά στις 16:00 στον ΑΝΤ1, για να αλλάξει τη ζωή μας.

Η Σοφία Αλιμπέρτη, ο Κωνσταντίνος Δέδες και ο Κωνσταντίνος Ξένος, μας προσκαλούν και μας βοηθούν να μάθουμε να ζούμε καλύτερα.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΣΤΙΣ 16:00

Η πρόληψη για τον καρκίνο του μαστού σώζει ζωές. Η Αθηνά Βούρτση, ειδική ακτινοδιαγνώστρια μαστού, μιλάει για την πολύτιμη συμβολή της μαστογραφίας στην πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του μαστού.

Μαθαίνουμε πώς να τρώμε ζυμαρικά χωρίς ενοχές. Ο διατροφολόγος Κωνσταντίνος Ξένος δίνει χρήσιμες συμβουλές για να μην λαμβάνουμε περιττές θερμίδες.

Τι είναι η ροδόχρους νόσος; Η δερματολόγος - αφροδισιολόγος Λία Παπαδαυίδ εξηγεί όσα πρέπει να ξέρουμε και πώς μπορούμε να την καταπολεμήσουμε.

Πώς μπορούμε να απαλλαγούμε από το διπλοσάγονο; Ο πλαστικός επανορθωτικός χειρουργός Ελευθέριος Δημητραδιού μας προτείνει τρόπους αντιμετώπισης.

Όσα πρέπει να ξέρουμε για την περικαρδίτιδα και τη μυοκαρδίτιδα, οι οποίες αποτελούσαν βασικές επιπλοκές της COVID-19. Ο καρδιολόγος και διευθυντής πανεπιστημιακής καρδιολογικής κλινικής, Γιώργος Λάζαρος απαντά σε όλες τις ερωτήσεις μας και αποκαλύπτει αν υπάρχει κάποια σύνδεση με το εμβόλιο κατά της πρόσφατης πανδημίας.

Χρήσιμα tips για την αποθήκευση των μάλλινων ρούχων. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια Σίσσυ Καλλίνη μοιράζεται μαζί μας συμβουλές για τη σωστή αποθήκευση των μάλλινων ρούχων αλλά και για το τι πρέπει να κάνουμε για να μην τσιμπάνε.



