Ζήτησε διαζύγιο επειδή δεν είχε οργασμό για… 17 χρόνια - Τι απαντά ο σύζυγος

Αίσθηση προκάλεσε η αιτιολογία στην αίτηση διαζυγίου που υπέβαλε η γυναίκα, μετά από πολλά χρόνια γάμου. Σκωπτική η απάντηση του 50χρονου για όσα υποστηρίζει η εν διαστάσει σύζυγος του.

Αίσθηση και ποικίλες αντιδράσεις προκαλεί η αγωγή διαζυγίου που κατατέθηκε από μια 39χρονη, ζητώντας να εκδοθεί σε βάρος του 50χρνου συζύγου της.

Ένας λόγος για το διαζύγιο, ο οποίος ίσως πρώτη φορά αναφέρεται σε αγωγή διαζυγίου, είναι ότι επήλθε «Ισχυρός κλονισμός λόγω μη εκπληρώσεως συζυγικών καθηκόντων που συγκεκριμένα ανάγεται στο ότι ουδέποτε είχε οργασμό με τον επί 17χρονια σύζυγό της».

Η σύζυγος ανέφερε ότι δεν είχε ποτέ οργασμική εμπειρία στην διάρκεια των ερωτικών συνευρέσεων εντός του γάμου τους, καθώς και ότι «δεν χαλάρωσε κατά τη διάρκεια του γάμου της και ήταν σε μία διαρκή ένταση».

Η εκδίκαση της υπόθεσης έχει προσδιοριστεί για τον Φεβρουάριο του 2024.

Έκπληκτος ανέγνωσε την αίτηση διαζυγίου ο σύζυγος, ο οποίος μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 είπε ότι «η επιχειρηματολογία της είναι ψευδής και αστεία. Εύχομαι να επικρατήσει το ήθος και η λογική. Η επιθυμία της να θίξει τον ανδρικό εγωισμό μου “έπιασε” για λίγα λεπτά: θυμήθηκα όσα ζήσαμε παρέα και λυπήθηκα και για τους δυο μας».

O δικηγόρος του 50χρονου συζύγου, Φοίβος Στρουγγάρης συνομιλώντας με τον Γιώργο Λιάγκα, είπε ότι είναι πολύ προσεκτικά διατυπωμένες οι προτάσεις στην αίτηση διαζυγίου, τονίζοντας πάντως ότι το βασιικό ερώτημα που ανακύπτει είναι πως μπορεί να αποδειχθεί στην δικαστική αίθουσα ότι η σύζυγος δεν είχε οργασμό… και μάλιστα για 17 συναπτά έτη.

