Στρεπτόκοκκος: Θετικά επτά παιδιά από το περιβάλλον του 7χρονου

Πως μεταδίδεται η λοίμωξη και τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ελέγχου όλων των επαφών των παιδιών που έχουν προσβληθεί από στρεπτόκοκκο της ομάδας Α, σύμφωνα με το πρωτόκολλο που ισχύει. Συνολικά, μέχρι τώρα, θετικά στην λοίμωξη έχουν βρεθεί 7 παιδιά, τα τρία από το περιβάλλον του 7χρονου που έχασε τη ζωή του από την λοίμωξη.

Τι είναι ο στρεπτόκοκκος της ομάδας Α

Ο στρεπτόκοκκος της ομάδας Α (GAS) είναι ένα κοινό βακτήριο. Πολλοί από εμάς φέρουμε στο λαιμό και στο δέρμα μας το βακτήριο χωρίς να εμφανίζουμε συμπτώματα λοίμωξης (φορεία του παθογόνου). Ωστόσο, το συγκεκριμένο παθογόνο μπορεί να προκαλέσει σε ορισμένες περιπτώσεις λοίμωξη, ήπια ή και πιο σοβαρή.

Οι σοβαρές λοιμώξεις που συνδέονται με το GAS προέρχονται από το διεισδυτικό στρεπτόκοκκο της ομάδας Α (iGAS. Αυτές οι λοιμώξεις προκαλούνται όταν τα βακτήρια μεταφερθούν σε μέρη του σώματος όπου κανονικά δεν ανιχνεύονται, όπως στους πνεύμονες ή αλλού μέσω της κυκλοφορίας του αίματος.

Πώς μεταδίδεται ο στρεπτόκοκκος της ομάδας Α;

Ο στρεπτόκοκκος της ομάδας Α μεταδίδεται μέσω στενής επαφής με ένα μολυσμένο άτομο μέσω του βήχα και του φτερνίσματος ή από μια πληγή. Κάποιοι άνθρωποι είναι πιθανό να φέρουν τα βακτήρια χωρίς να αισθάνονται αδιαθεσία ή να παρουσιάζουν συμπτώματα κάποιας λοίμωξης και παράλληλα να μπορούν να τα μεταδώσουν. Ο κίνδυνος εξάπλωσης είναι πολύ μεγαλύτερος όταν ένα άτομο έχει συμπτώματα.

Ποιες λοιμώξεις προκαλεί ο στρεπτόκοκκος της ομάδας Α;

Ο στρεπτόκοκκος της ομάδας Α προκαλεί λοιμώξεις στο δέρμα, τους μαλακούς ιστούς και την αναπνευστική οδό. Είναι υπεύθυνος για λοιμώξεις όπως αμυγδαλίτιδα, φαρυγγίτιδα, οστρακιά και μολυσματικό κηρίο μεταξύ άλλων.

Οι λοιμώξεις αυτές σπάνια είναι σοβαρές και τα συμπτώματα υποχωρούν με τη λήψη φαρμακευτικής αγωγής

Οι πιο σοβαρές λοιμώξεις που συνδέονται με το στρεπτόκοκκο της ομάδας Α προέρχονται από το διεισδυτικό στρεπτόκοκκο ομάδας Α, (iGAS). Αυτό μπορεί να συμβεί όταν ένα άτομο έχει ανοιχτά τραύματα που επιτρέπουν στα βακτήρια να εισέλθουν στον ιστό, από βλάβες στην αναπνευστική οδό μετά από ιογενές νόσημα ή σε άτομο που έχει μειωμένη ανοσία σε κάποια λοίμωξη λόγω υποκείμενου νοσήματος ή φαρμακευτικής αγωγής.

Τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς;

Οι λοιμώξεις από στρεπτόκοκκο προκαλούν διάφορα συμπτώματα όπως πονόλαιμο, πυρετό, ρίγη και μυϊκούς πόνους. Εάν το παιδί σας εμφανίζει αδιαθεσία, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον γιατρό σας.

Επικοινωνήστε με τον γιατρό σας εάν:

Τα συμπτώματα του παιδιού δεν παρουσιάζουν βελτίωση

Το παιδί σας τρώει λιγότερο από το κανονικό

Το παιδί σας παρουσιάζει σημάδια αφυδάτωσης

Το μωρό σας είναι κάτω των 3 μηνών και έχει θερμοκρασία 38? ή είναι μεγαλύτερο από 3 μηνών και έχει θερμοκρασία 39 ? ή υψηλότερη

Το παιδί σας φαίνεται πολύ κουρασμένο ή ευερέθιστο

Πώς μπορούμε να σταματήσουμε την εξάπλωση των λοιμώξεων;

Η καλή υγιεινή των χεριών και η τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας είναι σημαντική για να σταματήσει η εξάπλωση του παθογόνου. Μαθαίνοντας στο παιδί σας πώς να πλένει σωστά τα χέρια του με σαπούνι και ζεστό νερό για 20 τουλάχιστον δευτερόλεπτα, να χρησιμοποιεί χαρτομάντιλο για τον βήχα και το φτάρνισμα και να μένει μακριά από τους άλλους όταν αισθάνεται αδιαθεσία, μειώνετε τον κίνδυνο μετάδοσης και νόσησης από λοιμώξεις.

